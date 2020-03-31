Размер пособия по безработице в столице в период пандемии составит 19,5 тысячи рублей в месяц. За сутки по этому поводу от москвичей поступило уже 10 тысяч заявок, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

с чего всё началось

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

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