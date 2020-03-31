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Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице

Размер пособия по безработице в столице в период пандемии составит 19,5 тысячи рублей в месяц. За сутки по этому поводу от москвичей поступило уже 10 тысяч заявок, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:05

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Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:05

Ракова: более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных

Москва 2400:29

Более 10 тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Вечерняя Москва00:51

Около 10 тыс москвичей обратились за сутки за пособием по безработице

РИАМО01:31

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

РИА Новости01:02

Около 10 тыс. москвичей обратились за пособием по безработице на период пандемии

ТАСС00:45

Более 10 тысяч москвичей обратились за пособием по безработице в первый день

Моя Москва.онлайн00:50
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Здоровье

Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Lenta.ru вчера в 23:49
Политика

Госдума даст право кабмину вводить режим ЧС по всей стране

Госдума уже во вторник планирует принять закон о семилетних сроках для нарушителей карантина.
BFM.ru вчера в 11:20
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Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Происшествия

В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента

За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Интерфакс вчера в 01:03
Политика

Украина ослабит карантин ради спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики.
Lenta.ru 02:14
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru вчера в 01:54
Энергетика

Российский рынок может «залить» европейский бензин

Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
Телеканал 360° вчера в 23:00
Общество

Вирусолог рассказал, когда в России наступит пик эпидемии коронавируса

Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
АБН 29 марта в 01:53
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак призналась, что переболела коронавирусом

Kazanfirst.ru вчера в 17:20
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество

В Башкирии режим полной самоизоляции введут во вторник вечером

Указ о необходимости полной самоизоляции жителей Башкирии в связи с опасностью распространения коронавируса вступит в силу во вторник вечером, сообщил глава региона Радий Хабиров.
РИА Новости 02:23
Общество

Общественный транспорт в Москве продолжит работу в обычном режиме

"Общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 11:11
Общество

В Петербурге объявлен режим полной самоизоляции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, согласно которому в Северной столице вводится такой же режим полной самоизоляции, как уже действует в Москве.
Инфо24 вчера в 13:38
Общество

В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян

В Москве возросло число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян: еще 10 человек выписаны из больницы.
Lenta.ru 28 марта в 13:30
Общество

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.
Известия 02:08
Игры

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare вышел в Германии

Cyber.sports.ru вчера в 09:34
Общество

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Вечерняя Москва вчера в 00:17
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Онлайн-ретейлеры предложили новый вариант продажи алкоголя в интернете

Ассоциация компаний интернет торговли (АКИТ; объединяет Wildberries, «М.Видео», Ozon.ru, «Утконос» и др.) предложила на первом этапе протестировать онлайн-торговлю алкоголем только на компаниях, у которых есть оптовая или производственная алкогольная лицензия.
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Умер актер из «Санта-Барбары» Джон Каллахан

Общественное телевидение России вчера в 14:28
Политика

Путин подписал указ о начале весеннего призыва

Президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РБК вчера в 12:33
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM вчера в 06:39
Общество

Новые ограничения из-за коронавируса ввели в Забайкалье

По информации пресс-службы губернатора, ограничения введены во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения.
Забайкальский рабочий 02:01
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус

В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).
RT на русском вчера в 20:36
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась на видео

Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Автоновости дня 02:00
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета вчера в 10:02
Общество

Евгений Куйвашев ужесточил карантинные меры по борьбе с коронавирусом

Население просят не выходить из дома без необходимости Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел дополнительные ограничения из-за коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 10:30
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Анастасия Владимировна Ракова
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития с 19 сентября 2018 года. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства Москвы.
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