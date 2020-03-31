Размер пособия по безработице в столице в период пандемии составит 19,5 тысячи рублей в месяц. За сутки по этому поводу от москвичей поступило уже 10 тысяч заявок, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

с чего всё началось

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Общество В России за сутки коронавирусом заразились 500 человек Только за последние сутки выявлено более 500 новых зараженных и восемь новых смертей, сообщил оперативный штаб по контролю ситуации с заболеванием.

Экономика Госдума приняла закон об отсрочке по уплате налогов Госдума в трех чтениях приняла закон, согласно которому правительство сможет предоставить отсрочку по уплате налогов, сборов и страховых взносов в 2020 году.

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.

Общество Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 70 человек Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, только за последние несколько дней из столичных больниц были выписаны 42 человека с признаками выздоровления, при этом их состояние оценивается медиками как хорошее.

Общество Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.

Общество Власти Ленобласти ограничили передвижение жителей региона В понедельник, 30 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял решение ограничить передвижение жителей в пределах одного муниципального района.

Общество Роспотребнадзор создал высокоточный тест на коронавирус В Роспотребнадзоре отметили, что новый тест позволяет в одном исследовании не только выявлять COVID-19, но и дифференцировать его от других родственных коронавирусов, а также от MERS-CoV (ближневосточного респираторного синдрома).

Финансы Курс доллара опустился ниже 80 рублей Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество В Новосибирской области введен режим самоизоляции Власти Новосибирской области решили ввести режим самоизоляции граждан на территории региона для предотвращения распространения коронавируса.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Происшествия Дмитрий Лобанов приговорен к восьми годам строгого режима Как только что сообщил ИА "Взгляд-инфо" из зала суда адвокат подсудимого Дмитрий Хорешко, по второму эпизоду Наталия Рубанова признала Лобанова виновным (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорила к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в пятикратном размере взятки - более 19 млн рублей.

Футбол Арустамян: Сезон РПЛ возобновится 30 мая По словам Арустамяна, руководство чемпионата в качестве наиболее реального варианта рассматривает возвращение турнира 30 мая.