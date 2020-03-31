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Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице

Размер пособия по безработице в столице в период пандемии составит 19,5 тысячи рублей в месяц. За сутки по этому поводу от москвичей поступило уже 10 тысяч заявок, сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:05

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Оставшиеся без работы из-за COVID-19 москвичи будут получать пособия

РИА Новости04:33

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:05

Около 10 тыс москвичей обратились за сутки за пособием по безработице

РИАМО01:31

Анастасия Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных

Вечерняя Москва00:51

Около 10 тыс. москвичей обратились за пособием по безработице на период пандемии

ТАСС00:45

Ракова: более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных

Москва 2400:29

10 тыс. москвичей обратились в первый день за пособием по безработице на период пандемии

Интерфакс02:32
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