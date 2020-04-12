На пятом месте по числу заразившихся - Нижегородская область, где выявили 42 заболевших. Кроме того, за сутки умерли 24 пациента с инфекцией, а выписаны после выздоровления - 246 человек. Всего в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах.

В России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки

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