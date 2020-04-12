Коронавирус
Газета.RuВ России выявили 2186 новых случаев коронавируса за сутки
На пятом месте по числу заразившихся - Нижегородская область, где выявили 42 заболевших. Кроме того, за сутки умерли 24 пациента с инфекцией, а выписаны после выздоровления - 246 человек. Всего в стране зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах.
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Китайские ученые обнаружили ранее не озвученные симптомы новой коронавирусной инфекции.
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Вести.Ru вчера в 23:24
Общество
Назван возраст новых заболевших коронавирусом в Москве
В оперштабе подчеркнули, что в Москве растёт число пациентов с тяжёлым течением болезни.
RT на русском 04:45
Общество
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РБК 02:17
Здоровье
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Число пациентов с пневмонией в Москве выросло в 2 раза
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Общество
В нескольких регионах России прогнозируют аномально холодную погоду
В ближайшие дни температура ниже нормы на 4 градуса ожидает Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье, сообщили в Гидрометцентре.
Коммерсантъ 04:58