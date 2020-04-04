Коронавирус
Life.ruБолее двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину
Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство. Об этом сообщил глава дипмиссии РФ в США Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано на странице посольства в "Фейсбуке".
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Политика
В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Наука
Исследователи дали старт Большой Амурский экспедиции
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) во время Большой Амурской экспедиции проведут исследования состояния экосистемы бассейна Амура.
Футбол
Широков высказался о тратах «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы
Бывший полузащитник петербургского «Зенита», московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Широков поделился мнением по поводу трат «Газпрома» и ЛУКОЙЛа на футбольные клубы.
Политика
Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной
В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
Здоровье
В Приамурье назвали источник новых заражений коронавируса в регионе
Три новых случая коронавируса в Приамурье связаны с первым случаем завоза инфекции из Марокко - правительство региона Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Здоровье
Больница в Иваново закрылась из-за коронавируса
Больница в городе Иваново закрылась для приема больных и закрылась на карантин, 4 апреля сообщает пресс-служба правительства региона.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Политика
Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО
Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Общество
Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области
В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.
Общество
Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
Единоборства
Тренер Макгрегора высказался о бое с Фергюсоном вместо Нурмагомедова
Общество
COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию
"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
Общество
В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
Происшествия
В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
Происшествия
В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19
В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Общество
В России за сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил штаб по борьбе с распространением заболевания.
Общество
Королева Елизавета II записала обращение к нации из-за коронавируса
Политика
Владимир Путин выступит с новым обращением к гражданам России
Напомним, 25 марта Владимир Путин обратился к гражданам и озвучил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и меры, которые необходимо принять в связи с этим, в частности неделя с 30 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.
Политика
Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
Общество
Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми
В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
Здоровье
В Свердловской области выявили еще один случай заражения коронавирусом
В Свердловской области за сутки выявлен один заразившийся. Общее число заболевших в регионе достигло 40 человек.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Кино
Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»
В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
Здоровье
Описан сценарий распространения коронавируса в РФ
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, что эпидемия коронавируса в России может пойти по германскому сценарию.
Экономика
Экономист Делягин спрогнозировал рост преступности в стране
Российский экономист Михаил Делягин выступил с обращением к пользователям соцсетей, сообщает ИА DEITA.
Политика
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
Экономика
Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения
Необходимо не поддаваться импульсам и тратить сбережения взвешенно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Общество
Минпросвещения не исключило повторного переноса ЕГЭ
Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Здоровье
Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших
У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.