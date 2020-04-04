Коронавирус

Life.ruLife.ruБолее двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину

Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство. Об этом сообщил глава дипмиссии РФ в США Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано на странице посольства в "Фейсбуке".
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Более двух тысяч россиян сообщили посольству о желании вернуться домой из США

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Дипломаты назвали количество россиян, которые не смогли покинуть США

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Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США

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Посольство назвало число россиян, которые не смогли покинуть США

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В посольстве РФ в США заявили о более 2 тыс. россиян, желающих вернуться домой

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Посольство сообщило о 2 тыс. ждущих эвакуацию из США россиянах

РБКвчера в 23:02

Более двух тысяч россиян не могут вернуться домой из США

Коммерсантъвчера в 22:17
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Исследователи дали старт Большой Амурский экспедиции

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) во время Большой Амурской экспедиции проведут исследования состояния экосистемы бассейна Амура.
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Кремль назвал ситуацию в экономике беспрецедентной

В российской экономике сложилась беспрецедентная ситуация, Кремль ознакомлен с самыми пессимистичными сценариями развития кризиса.
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В Приамурье назвали источник новых заражений коронавируса в регионе

Три новых случая коронавируса в Приамурье связаны с первым случаем завоза инфекции из Марокко - правительство региона Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Больница в Иваново закрылась из-за коронавируса

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Турция со скандалом покинула первую виртуальную конференцию НАТО

Турция досрочно покинула первую виртуальную конференцию НАТО из-за спора с Грецией по мигрантам.
Lenta.ru вчера в 09:04
Общество

Шестимесячный ребёнок заболел коронавирусом в Челябинской области

В Кизильском районе Челябинской области коронавирусную инфекцию диагностировали у шестимесячного ребёнка.
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Общество

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Правительство приняло постановление о запрете возбуждения дел о банкротстве в отношении определенных должников, сообщается на сайте правительства.
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Тренер Макгрегора высказался о бое с Фергюсоном вместо Нурмагомедова

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COVID-19: Россия идет по оптимистичному сценарию

"Россия идет по оптимистичному сценарию", – сказала Попова.
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В России за сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавируса

В России за последние сутки зарегистрировано 582 новых случая коронавирусной инфекции в 32 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.
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Происшествия

В Ярославской области выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Ярославской области: жительница Ярославля находится в состоянии средней степени тяжести, состояние мальчика из Тутаевского района удовлетворительное, рассказал на своей официальной странице в социальной сети Facebook губернатор региона Дмитрий Миронов.
РИА Новости 05:21
Происшествия

В Брянске за сутки более чем вдвое выросло число заболевших COVID-19

В Брянске за сутки подтверждены 12 новых случаев COVID-19, всего заболевших 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
BFM.ru 05:24
Происшествия

В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус

В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 15:24
Общество

В России за сутки выявили 582 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил штаб по борьбе с распространением заболевания.
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Вестник Мордовии 02 апреля в 06:23
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Эр-Рияд опроверг заявления о желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления о желании Саудовской Аравии покончить с производителями сланцевой нефти неверны, Эр-Рияд добивался сокращения нефтедобычи и достижения баланса рынка, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
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Общество

Правительство утвердило порядок выплат малоимущим россиянам с детьми

В субботу председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил требования к порядку выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.
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В Свердловской области выявили еще один случай заражения коронавирусом

В Свердловской области за сутки выявлен один заразившийся. Общее число заболевших в регионе достигло 40 человек.
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Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
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Вышел тизер хоррора «Поезд в Пусан 2: Полуостров»

В YouTube опубликован тизер хоррора Ён Сан-хо «Поезд в Пусан 2: Полуостров». Премьера фильма запланирована на 6 августа.
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Экономист Делягин спрогнозировал рост преступности в стране

Российский экономист Михаил Делягин выступил с обращением к пользователям соцсетей, сообщает ИА DEITA.
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Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
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Набиуллина посоветовала россиянам разумно тратить сбережения

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Начало ЕГЭ в России может быть перенесено еще раз в зависимости от того, сколько продлится дистанционное обучение, но такого решения пока нет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 05:19
Здоровье

Коронавирус на Украине: Минздрав озвучил число заболевших и умерших

У 135 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки. Такие данные озвучила пресс-служба Минздрава Украины.
Rusvesna.su 02 апреля в 03:59
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