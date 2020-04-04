Более двух тысяч российских граждан, находящихся в США, заявили о желании вернуться домой и направили заявки в российское посольство. Об этом сообщил глава дипмиссии РФ в США Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано на странице посольства в "Фейсбуке".

Более двух тысяч россиян хотят вернуться из США на родину

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