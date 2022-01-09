ИА КамчаткаБолее миллиарда рублей господдержки получили предприниматели на КамчаткеВ частности, правительственная пресс-служба отметила «существенный рост самозанятых граждан».Кам 24Поддержку в виде субсидий, грантов, поручительств получили более 400 субъектов малого и среднего бизнеса.ТАССВ конце года губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял ряд решений, которые положительно повлияли на состояние нескольких сфер бизнеса.ИА КамчаткаНесмотря на то, что прошедший год был сложным – последствия пандемии еще сохраняются и продолжают оказывать негативное влияние на экономику - в целом Камчатский край успешно заканчивает 2021 год с точки зрения экономического развития.ИА КамчаткаЧитать далееСвернутьИА КамчаткаИА КамчаткаИА Красная ВеснаПодробнее о событииНа Камчатке число самозанятых выросло в 4,5 раза в 2021 годуТАСС18:55Стало известно, сколько денег из бюджета получил бизнес Камчатки во второй год пандемииКам 2420:13Более миллиарда рублей господдержки получили предприниматели на КамчаткеИА Камчатка19:38На Камчатке за год экономическую поддержку получило менее 3% бизнесаИА Красная Весна21:37Показать ещёОценить6Поделиться