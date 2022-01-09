Будьте в Плюсе

Более миллиарда рублей господдержки получили предприниматели на Камчатке

В частности, правительственная пресс-служба отметила «существенный рост самозанятых граждан».
Кам 24
Поддержку в виде субсидий, грантов, поручительств получили более 400 субъектов малого и среднего бизнеса.
ТАСС
В конце года губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял ряд решений, которые положительно повлияли на состояние нескольких сфер бизнеса.
ИА Камчатка
Несмотря на то, что прошедший год был сложным – последствия пандемии еще сохраняются и продолжают оказывать негативное влияние на экономику - в целом Камчатский край успешно заканчивает 2021 год с точки зрения экономического развития.
ИА Камчатка

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На Камчатке число самозанятых выросло в 4,5 раза в 2021 году
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Более миллиарда рублей господдержки получили предприниматели на Камчатке
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