Общество

RT на русскомRT на русскомБолее миллиарда животных погибли из-за пожаров в Австралии

Согласно информации, опубликованной на сайте Сиднейского университета, более миллиарда животных погибли из-за масштабных пожаров в Австралии. Флоре и фауне континента нанесён непоправимый ущерб.
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В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

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Белоруска из Сиднея - о пожарах в Австралии: «По прогнозу у нас солнечно, но из-за дыма не вижу неба»

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