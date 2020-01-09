Общество

ТАССТАССВ результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров. Уточненную оценку потерь дикой природы опубликовала в ночь на четверг пресс-служба университета Сиднея, ученый из которого руководил исследованием.
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Лесные пожары в Австралии унесли жизни более миллиарда животных и птиц

Вести.Ru16:10

Миллиарды в огне

Российская газета12:37

Из-за пожаров в Австралии погибло более 1 млрд животных

Коммерсантъ01:26

В Австралии из-за лесных пожаров погибли больше миллиарда животных

Эхо Москвы10:29

В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров

РИА Новостивчера в 20:58

Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

Известиявчера в 20:47

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

ТАССвчера в 20:03
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:46, Ашберн

Белоруска из Сиднея - о пожарах в Австралии: «По прогнозу у нас солнечно, но из-за дыма не вижу неба»

КП - Беларусь02:48
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Политика

NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет

Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Интерфакс 17:32
Технологии

Microsoft «отполирует» Windows 10 перед стартом следующей ОС

Новую сборку 20H2 для операционной системы Windows 10 начала тестировать компания Microsoft. Об этом 8 января сообщает «Windows Latest».
Красная весна 04:45
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Происшествия

В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек

В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
RT на русском 22:24
Происшествия

Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

Момент взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, Республика Коми, попал на видео.
Известия 17:04
Космос

Boeing отправил на испытания ракету-монстра

Ракета-монстр должна была совершить свой первый полет в 2017 году, но теперь первый запуск состоится, вероятно, не раньше 2021 года.
Популярная механика 09:05
Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru 06 января в 17:47
Политика

Чижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
RT на русском 21:44
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Общество

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Ведомости 14:46
Политика

Трамп передумал и признал теорию глобального потепления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:41
Футбол

Хавбек «РБ Лейпциг» Ильзанкер обвиняется в изнасиловании

Чемпионат 13:52
Технологии

Зарядка гаджетов в общественных местах может быть небезопасной

На фоне растущего количества зарядок в общественных местах существует серьезная опасность, которая подстерегает владельцев гаджетов.
Накануне.Ru вчера в 18:56
Здоровье

Взрослые поликлиники Алтайского края перешли на новый график работы

С начала 2020 года все взрослые поликлиники и поликлинические отделения Алтайского края перешли на новый режим работы.
Толк 07:21
Политика

В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента

Южный Федеральный 09:40
Происшествия

В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 20:51
Авто

Новый внедорожник Toyota дебютирует во второй половине 2020 года

Премьера новинки запланирована на вторую половину 2020 года.
Letnews.ru вчера в 18:58
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Политика

Актриса Шэрон Стоун назвала Владимира Путина сильным лидером

Американская актриса Шэрон Стоун сравнила президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Российская газета 21:11
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Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Вести.Ru 22:09
Происшествия

Подросток попал в реанимацию после посещения аквапарка в Новосибирске

"16-летний ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии после посещения аквапарка", - сказала собеседница агентства.
ТАСС 02:57
Кино

«Джокер» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA

iReactor 07 января в 07:38
Общество

В Пенсионном фонде допускают повышение пенсии на 1 рубль

REGNUM 16:05
Гаджеты

CES 2020. Intel представила дискретную видеокарту Xe DG1

ITZine.ru 13:31
Общество

Составлен рейтинг самых «живых» аккаунтов глав регионов России

Обладателем самых "живых" аккаунтов в Facebook и "Одноклассниках" стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Российская газета 04:09
Происшествия

Названо имя одного из истязателей срочника Шамсутдинова

Русская Планета 14:44
Экономика

В России утвердили план новой приватизации

Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Lenta.ru 02:50
Происшествия

В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП

"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
РИА Новости 14:40
Армия и оружие

Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
РИА Новости 22:37
Общество

Россияне увидят первое в этом году лунное затмение

В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.
РИА Новости 13:23
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