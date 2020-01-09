Общество
ТАССВ результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров. Уточненную оценку потерь дикой природы опубликовала в ночь на четверг пресс-служба университета Сиднея, ученый из которого руководил исследованием.
Читать в источнике
Оценить236
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:46, Ашберн
Политика
NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет
Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Технологии
Microsoft «отполирует» Windows 10 перед стартом следующей ОС
Новую сборку 20H2 для операционной системы Windows 10 начала тестировать компания Microsoft. Об этом 8 января сообщает «Windows Latest».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек
В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
Момент взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, Республика Коми, попал на видео.
Космос
Boeing отправил на испытания ракету-монстра
Ракета-монстр должна была совершить свой первый полет в 2017 году, но теперь первый запуск состоится, вероятно, не раньше 2021 года.
Происшествия
Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве
По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Политика
Чижов допустил смену стратегии ЕС к России при новых главах альянса
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов допустил, что после смены руководства альянса ЕС может пересмотреть свою стратегию в отношении Москвы, которая в настоящее время мешает развитию их отношений.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
В России появились два новых долларовых миллиардера – бизнесмены Ратмир Тимашев и Андрей Баронов, сообщает Forbes.
Политика
Трамп передумал и признал теорию глобального потепления
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС.
Технологии
Зарядка гаджетов в общественных местах может быть небезопасной
На фоне растущего количества зарядок в общественных местах существует серьезная опасность, которая подстерегает владельцев гаджетов.
Здоровье
Взрослые поликлиники Алтайского края перешли на новый график работы
С начала 2020 года все взрослые поликлиники и поликлинические отделения Алтайского края перешли на новый режим работы.
Политика
В Абхазии протестующие захватили здание администрации президента
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Авто
Новый внедорожник Toyota дебютирует во второй половине 2020 года
Премьера новинки запланирована на вторую половину 2020 года.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Актриса Шэрон Стоун назвала Владимира Путина сильным лидером
Американская актриса Шэрон Стоун сравнила президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Происшествия
Подросток попал в реанимацию после посещения аквапарка в Новосибирске
"16-летний ребенок находится в реанимации на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии после посещения аквапарка", - сказала собеседница агентства.
Кино
«Джокер» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA
Общество
Составлен рейтинг самых «живых» аккаунтов глав регионов России
Обладателем самых "живых" аккаунтов в Facebook и "Одноклассниках" стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Происшествия
Названо имя одного из истязателей срочника Шамсутдинова
Экономика
В России утвердили план новой приватизации
Правительство России утвердило план приватизации на период 2020-2022 годов.
Происшествия
В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП
"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
Армия и оружие
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было информации, где и когда якобы планировал нападения против Соединенных Штатов убитый иранский генерал Касем Сулеймани.
Общество
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
В ночь с 10 на 11 января на всей территории России можно будет увидеть полутеневое затмение Луны, сообщается на сайте Московского планетария.