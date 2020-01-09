Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров. Уточненную оценку потерь дикой природы опубликовала в ночь на четверг пресс-служба университета Сиднея, ученый из которого руководил исследованием.

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

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