Общество

Lenta.ruLenta.ruБолее миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян. Как сообщает газета «Коммерсантъ», это произошло из-за ошибки на одном из серверов, который, предположительно, принадлежит микрофинансовой организации. Ошибку уже устранили, но злоумышленники могли успеть скачать базу.
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«Ъ»: в сети оказались более миллиона кредитных историй россиян

RT на русском04:42

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

Коммерсантъ04:46

В открытый доступ попали кредитные истории с телефонами и паспортами более 1 млн россиян

DP.RU02:07

В интернете обнаружили кредитные истории более миллиона россиян

Ведомости02:48

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

РБК01:44

СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

РИА Новости03:23

Кредитные истории миллиона россиян утекли в интернет

URA.Ruвчера в 22:09
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Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»

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Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Челябинске

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Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США

Турция возобновила атаки на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении операции "Источник мира".
Газета.Ru 04:03
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки

Сотрудники силовых структур Мексики позволили задержанному сыну наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры уйти, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра безопасности Альфонсо Дурасо.
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Шоу-бизнес

Изуродованное пластикой лицо Алентовой сняли вблизи

В Сети появились снимки крупным планом лица звезды фильма «Москва слезам не верит» Веры Алентовой, сообщает Starhit.
Рамблер вчера в 15:30
Происшествия

На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат

RT на русском 03:27
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На Урале простились с убитой из-за машины девушкой

Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
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Происшествия

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С поличным при получении 3,5 миллиона рублей задержаны замглавы отдела - начальник местной полиции и руководитель отдела Дорогомиловского угрозыска.
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Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
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Происшествия

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Ранее пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Киев готов выполнить часть минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР.
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Футбол

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Lenta.ru 04:27
Кино

Сын Джуда Лоу снимется в новой экранизации Disney романа «Оливер Твист»

Рафферти Лоу — 23-летний сын актёра Джуда Лоу получил главную роль в будущем фильме Disney «Оливер Твист».
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Большинство звезд, надевая декольте до пояса, пользуются самыми разными хитростями — от скотча до вшитых в ткань лифа поддерживающих элементов.
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Ростех разрабатывает стрелковое оружие в новых калибрах

Госкорпорация "Ростех" ведет разработку стрелкового оружия в новых калибрах.
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Происшествия

Бывшему полковнику Захарченко суд смягчил приговор

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Общество

В Арктике нашли бочку с кофе 1902 года

Путешественник-исследователь Леонид Круглов рассказал, что во время исследований в Арктике представители Русского географического общества обнаружили бочку с кофейными зернами, оставленную на базе американской экспедиции Эвелина Болдуина в 1902 году.
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Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
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По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
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Как стрептококк может вызывать псориаз и заставить иммунитет возненавидеть клетки родного организма, как отличить болезнь от похожих, почему от дерматологических проблем может помочь солнечный свет и какие простые и бесплатные состояния добавят вам очков в борьбе с симптомами болезни, рассказывает Indicator.Ru.
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