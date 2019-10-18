Общество
Lenta.ruБолее миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе
В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян. Как сообщает газета «Коммерсантъ», это произошло из-за ошибки на одном из серверов, который, предположительно, принадлежит микрофинансовой организации. Ошибку уже устранили, но злоумышленники могли успеть скачать базу.
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с чего всё началось
МФК допустила утечку персональных данных Более миллиона кредитных историй россиян нашлись в открытом доступе. Произошло это в результате ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, предположительно принадлежавшем микрофинансовой организации.Коммерсантъвчера в 18:57
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Происшествия
В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
Общество
Зима заглянет в некоторые регионы России уже на этой неделе
Зима заглянет в некоторые регионы России уже на этой неделе. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра.
Медиа-Центр 35media.ru 02:28
Культура
Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной
Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Происшествия
Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы
Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Газета.Ru 03:06
Хоккей
Зыков дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за употребление допинга
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на матчей 20 по решению НХЛ.
Metaratings вчера в 14:30
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Происшествия
Суд арестовал обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной
Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об аресте троих обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной.
Ведомости Урал вчера в 08:38
Политика
В Белом доме уточнили слова о заморозке военной помощи Украине
Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что его слова о связи между заморозкой военной помощи Украине и расследованием в отношении Демократической партии были неверно интерпретированы.
RT на русском вчера в 19:25
Происшествия
На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
РИА Новости 03:15
Здоровье
Число жертв вейпинга в США возросло до 34
В США число жертв заболеваний, возникших из-за вейпинга, составило 34 человека.
Известия вчера в 17:53
Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
Газета.Ru вчера в 11:30
Политика
Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
«Господин президент, — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК вчера в 17:54
Экономика
ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид
Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Армия и оружие
Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон
Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru вчера в 11:39
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Белграда
К 75-й годовщине освобождения столицы Югославии Белграда от фашистов на сайте Министерства обороны РФ открылся мультимедийный раздел с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщило Минобороны в пятницу.
Интерфакс вчера в 17:32
Авто
В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia
Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня вчера в 04:20
Армия и оружие
США задумались об отказе от авианосцев
Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 16 октября в 06:03
Экономика
Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки
Напомним, 14 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее.
Коммерсантъ 02:25
Политика
США вводят пошлины на европейские товары
В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Армия и оружие
National Interest назвал российское «оружие Судного дня»
Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан вчера в 01:21
Спорт
Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
RT на русском 01:47
Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Чемпионат вчера в 14:11
Шоу-бизнес
Лицо Веры Алентовой изуродовано пластикой
По мнению фанатов, лицо Веры Валентиновны окончательно потеряло узнаваемость, пишет «starhit.ru».
Соловей.Инфо вчера в 04:36
Общество
Сбербанк начал предсказывать увольнения искусственным интеллектом
Как предсказать увольнение Как пояснил Черток, кредитная организация с помощью искусственного интеллекта анализирует не только резюме соискателей.
РБК вчера в 17:00
Авто
Lexus запатентовал новый товарный знак LX600
Компания Lexus подала заявку на регистрацию товарного знака «LX600» в патентное бюро США, которая намекает на будущее обновление линейки внедорожников марки.
32CARS.ru 02:14
Гаджеты
IPhone 11 оказался «бомбой». Китайские продажи в сентябре взорвались на 230%
По словам отраслевых аналитиков, спрос на iPhone в Китае вырос в сентябре на 230%.
iXBT.com 01:53