Общество

Lenta.ruLenta.ruБолее миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян. Как сообщает газета «Коммерсантъ», это произошло из-за ошибки на одном из серверов, который, предположительно, принадлежит микрофинансовой организации. Ошибку уже устранили, но злоумышленники могли успеть скачать базу.
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с чего всё началось

Микрофинансисты поделились BigData

МФК допустила утечку персональных данных Более миллиона кредитных историй россиян нашлись в открытом доступе. Произошло это в результате ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, предположительно принадлежавшем микрофинансовой организации.
Коммерсантъвчера в 18:57

Подробнее о событии

В интернете обнаружили кредитные истории более миллиона россиян

Ведомости02:48

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

Lenta.ru02:18

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

РБК01:44

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе в Интернете

Фонтанка.Ру02:10

Личные данные миллиона россиян оказались в Сети

Народные новостивчера в 22:55

Персональные данные миллиона россиян утекли в интернет

URA.Ruвчера в 22:09

Микрофинансисты поделились BigData

Коммерсантъвчера в 18:57
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Происшествия

В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку

"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
Общество

Зима заглянет в некоторые регионы России уже на этой неделе

Зима заглянет в некоторые регионы России уже на этой неделе. Об этом рассказали синоптики Гидрометцентра.
Медиа-Центр 35media.ru 02:28
Армия и оружие

Турция договорилась с США приостановить военную операцию в Сирии

Ruposters.ru 01:53
Культура

Пригожин прокомментировал поступок Кормухиной

Пригожин признался, что поступок Кормухиной его неприятно удивил.
Вечерняя Москва вчера в 04:29
Происшествия

Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы

Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Газета.Ru 03:06
Хоккей

Зыков дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за употребление допинга

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на матчей 20 по решению НХЛ.
Metaratings вчера в 14:30
Происшествия

На двоих жителей Курил напала медведица

На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Происшествия

Суд арестовал обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

Сегодня Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об аресте троих обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной.
Ведомости Урал вчера в 08:38
Политика

В Белом доме уточнили слова о заморозке военной помощи Украине

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что его слова о связи между заморозкой военной помощи Украине и расследованием в отношении Демократической партии были неверно интерпретированы.
RT на русском вчера в 19:25
Происшествия

На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
РИА Новости 03:15
Здоровье

Число жертв вейпинга в США возросло до 34

В США число жертв заболеваний, возникших из-за вейпинга, составило 34 человека.
Известия вчера в 17:53
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru вчера в 11:30
Политика

Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter

«Господин президент, — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — когда мы победим терроризм, который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК вчера в 17:54
Экономика

ЦБ выявил в России 240 финансовых пирамид

Глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях сообщил, что за девять месяцев 2019 года было выявлено 240 организаций с признаками финансовых пирамид.
RT на русском 01:20
Армия и оружие

Передача курдами России секретов спецназа США встревожила Пентагон

Военное ведомство США серьёзно обеспокоено возможностью «слива» курдами секретов подготовки американского спецназа.
News.ru вчера в 11:39
Общество

Россияне едят слишком много яиц

В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Белграда

К 75-й годовщине освобождения столицы Югославии Белграда от фашистов на сайте Министерства обороны РФ открылся мультимедийный раздел с рассекреченными документами из фондов Центрального архива военного ведомства, сообщило Минобороны в пятницу.
Интерфакс вчера в 17:32
Авто

В Skoda продемонстрировали новую Skoda Octavia

Мировая премьера новой Skoda Octavia в кузове лифтбек и универсал состоится 11 ноября на специальном мероприятии в штаб-квартире Skoda в Млада-Болеславе.
Автоновости дня вчера в 04:20
Армия и оружие

США задумались об отказе от авианосцев

Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 16 октября в 06:03
Экономика

Набиуллина допустила «более решительное» снижение ключевой ставки

Напомним, 14 октября первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что Банк России видит возможность для снижения ключевой ставки более быстрыми темпами, чем планировалось ранее.
Коммерсантъ 02:25
Политика

США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Здоровье

Травматологи Челябинска уволились из больницы

Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан вчера в 01:21
Спорт

Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах

RT на русском 01:47
Футбол

Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Чемпионат вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Лицо Веры Алентовой изуродовано пластикой

По мнению фанатов, лицо Веры Валентиновны окончательно потеряло узнаваемость, пишет «starhit.ru».
Соловей.Инфо вчера в 04:36
Общество

Сбербанк начал предсказывать увольнения искусственным интеллектом

Как предсказать увольнение Как пояснил Черток, кредитная организация с помощью искусственного интеллекта анализирует не только резюме соискателей.
РБК вчера в 17:00
Авто

Lexus запатентовал новый товарный знак LX600

Компания Lexus подала заявку на регистрацию товарного знака «LX600» в патентное бюро США, которая намекает на будущее обновление линейки внедорожников марки.
32CARS.ru 02:14
Гаджеты

IPhone 11 оказался «бомбой». Китайские продажи в сентябре взорвались на 230%

По словам отраслевых аналитиков, спрос на iPhone в Китае вырос в сентябре на 230%.
iXBT.com 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
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