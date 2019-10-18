МФК допустила утечку персональных данных Более миллиона кредитных историй россиян нашлись в открытом доступе. Произошло это в результате ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, предположительно принадлежавшем микрофинансовой организации.

с чего всё началось

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян. Как сообщает газета «Коммерсантъ», это произошло из-за ошибки на одном из серверов, который, предположительно, принадлежит микрофинансовой организации. Ошибку уже устранили, но злоумышленники могли успеть скачать базу.

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

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