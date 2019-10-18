Общество

Lenta.ruLenta.ruБолее миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян. Как сообщает газета «Коммерсантъ», это произошло из-за ошибки на одном из серверов, который, предположительно, принадлежит микрофинансовой организации. Ошибку уже устранили, но злоумышленники могли успеть скачать базу.
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Эксперт оценил сообщения о попадании более миллиона кредитных историй россиян в открытый доступ

RT на русском09:17

Роскомнадзор проверит информацию об утечке кредитных данных жителей России

Аргументы и Факты07:36

Утечкой кредитных историй миллиона россиян воспользуются мошенники

URA.Ru05:16

Роскомнадзор изучит информацию об утечке более миллиона кредитных историй россиян

Коммерсантъ05:59

СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

РИА Новости03:23

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

РБК01:44

В открытый доступ попали кредитные истории с телефонами и паспортами более 1 млн россиян

DP.RU02:07
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Политика

Эрдоган намерен договориться с Россией о выводе курдов из Манбиджа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона желала бы достичь с Россией соглашения о выводе курдских формирований из сирийского Манбиджа.
RT на русском 08:52
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Футбол

«Барселона» предложила перенести матч с «Реалом» на 18 декабря

Sport24.ru 08:11
Энергетика

«Нафтогаз» направит иск к «Газпрому» на $11 млрд

«Нафтогаз Украины» направит иск к «Газпрому» для компенсации возможного прекращения транзита газа.
Коммерсантъ 08:45
Политика

Минобороны получило новые доказательства принадлежности России арктического шельфа

Вице-премьер Юрий Борисов заявил новых доказательствах принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана, которые были получены Минобороны, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:19
Общество

Первую нитку «Турецкого потока» начали заполнять газом

Началось заполнение газом первой нитки морского участка газопровода "Турецкий поток", это последний этап испытаний перед вводом в эксплуатацию, сообщил оператора проекта.
РИА Новости 05:16
Происшествия

В Свердловской области прощаются с убитой из-за машины девушкой

В городе Каменске-Уральском проходит церемония прощания с Ксенией Каторгиной, убитой на Урале из-за её Audi Q5.
RT на русском 04:02
Политика

Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Происшествия

Учительница скончалась во время конкурса чтецов в Челябинске

В Челябинске педагог скончалась во время проведения школьного конкурса. Учеников вывели из зала, пока женщине оказывали скорую помощь.
Известия 05:17
Общество

Мосгорсуд подтвердил приговор бывшему главе Коми Гайзеру

Интерфакс 08:09
Хоккей

СКА обменял Кочеткова и Бывальцева на хоккеистов «Витязя»

Петербургский хоккейный клуб СКА обменял вратаря Петра Кочеткова и нападающего Алексея Бывальцева на голкипера и форварда подольского «Витязя» Александра Самонова и Артёма Швец-Рогового.
RT на русском 08:08
Политика

Рада приняла законопроект о завершении создания независимого оператора ГТС

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволяет завершить процесс создания независимого оператора ГТС путем его выделения из Нафтогаза.
Взгляд.ру 09:07
Хоккей

Зыков дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ за употребление допинга

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован на матчей 20 по решению НХЛ.
Metaratings вчера в 14:30
Происшествия

Пропавшую модель нашли мертвой в залитом бетоном ящике

В Соединенных Штатах нашли тело пропавшей в мае 24-летней модели Эсмеральды Гонсалес из Лас-Вегаса. Об этом пишет издание Daily Mail.
Московский Комсомолец 05:40
Общество

В Сети появились фото из больницы Заворотнюк

В Сети опубликованы фотографии из медцентра, где Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию. Кадры размещены на сайте клиники.
ТВ Центр 02:31
Происшествия

17 человек погибли в Афганистане из-за взрывов в мечети

В результате двух взрывов в мечети в афганской провинции Нангархар погибли по меньше мере 17 человек.
Газета.Ru 07:16
Культура

Псковский симфонический оркестр пополнился новыми музыкантами

Четыре новых музыканта вошли в состав Псковского симфонического оркестра. Это два виолончелиста, фаготист и валторнист.
ГТРК Псков 16 октября в 04:25
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Космос

Две женщины впервые в истории вышли в открытый космос

В пятницу, 18 октября, американские астронавты Кристина Кук и Джессика Меир впервые в истории вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Москва 24 08:07
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Авто

Где в России самый низкий транспортный налог

Самые счастливые владельцы автомобилей с моторами мощностью от 100 до 150 лошадиных сил живут в республиках Ингушетия и Крым, Севастополе и Ханты-Мансийском автономном округе.
Журнал Авто.ру 05:52
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Общество

В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц

«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
Говорит Москва 03:24
Экономика

British American Tobacco остановила производство на Украине

Табачная фабрика "В.А.Т. - Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, остановила производство на Украине.
ТАСС 04:25
Гаджеты

Motorola анонсировала выход нового смартфона RAZR 13 ноября

Компания Motorola анонсировала выпуск нового смартфона-раскладушки RAZR 13 ноября.
Актуальные Новости 02:46
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Шоу-бизнес

Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров

Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.
ОК! вчера в 11:43
Экономика

Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Газета.Ru вчера в 01:34
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости 06:25
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