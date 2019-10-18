Общество

Lenta.ruLenta.ruБолее миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян. Как сообщает газета «Коммерсантъ», это произошло из-за ошибки на одном из серверов, который, предположительно, принадлежит микрофинансовой организации. Ошибку уже устранили, но злоумышленники могли успеть скачать базу.
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Эксперт оценил сообщения о попадании более миллиона кредитных историй россиян в открытый доступ

RT на русском09:17

Роскомнадзор проверит информацию об утечке кредитных данных жителей России

Аргументы и Факты07:36

В открытый доступ попали кредитные истории с телефонами и паспортами более 1 млн россиян

DP.RU02:07

Роскомнадзор изучит информацию об утечке более миллиона кредитных историй россиян

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СМИ: более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

РИА Новости03:23

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

РБК01:44

Утечкой кредитных историй миллиона россиян воспользуются мошенники

URA.Ru05:16
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В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

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«Группа ГАЗ» отложила переход на четырехдневную рабочую неделю

"Группа ГАЗ" отложила переход на четырехдневную рабочую неделю благодаря выполнению госзаказа по школьным автобусам и машинам скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель компании.
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В шоу «Орел и решка» вернется Регина Тодоренко

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Председатель Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов, по нашим данным, уходит со своего поста.
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Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
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Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
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В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На официальном канале Paramount Pictures в YouTube появился новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы».
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Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до отбора в стране на Евровидение-2020.
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Леди Гага упала со сцены во время танца с фанатом

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ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину вырос до 73,3%

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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в Гонконге появились "украинские элементы", которые приезжают в страну, чтобы делиться протестным опытом.
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Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
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