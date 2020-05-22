Общество
РБКПоловина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой
Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже. О том, что они полностью уверены в том, что их предприятие продолжит работу, заявили 13,4% опрошенных. В мониторинге, проведенном 19 мая, участвовали 2055 компаний из всех российских регионов.
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с чего всё началось
Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса (53%) охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК). Более половины респондентов (62,2%) оценили шанс выживания своей компании в 50% и ниже.РБК01:00
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