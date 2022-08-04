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Более половины финнов выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам

Опрос жителей Финляндии показал, что более половины респондентов выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам.
Известия
Затруднились с ответом 18%, — сказано
 в сообщении.
News.ru
Опрос проведен компанией Taloustutkimus по заказу YLE в начале августа среди почти тысячи жителей страны.
РИА Новости
Сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё намерен обсудить выдачу виз россиянам на совещании с правительством, как отмечает Yle, многие политики страны выступили за ужесточение визовых правил.
Ведомости

Подробнее о событии

Большинство финнов выступили за отмену туристических виз россиянам
РБК06:14
Более половины финнов выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам
Известия03:22
YLE: 58% финнов выступают против выдачи туристических виз россиянам
Газета.Ru05:00
YLE: жители Финляндии выступили против российских туристов
Московский Комсомолец04:26
YLE: 58 процентов финнов выступили за прекращение выдачи туристических виз россиянам
Lenta.ru04:02
YLE: 58 процентов финнов выступают за прекращение выдачи туристических виз россиянам
РИА Новости03:35
Большинство финнов выступает против выдачи виз россиянам
Фонтанка.Ру05:18

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