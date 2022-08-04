Военачальник отметил, что интерес Вашингтона к изучению биологических средств «узконаправленного действия» позволяет по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии коронавируса, а также «роль американских военных биологов в появлении и распространении возбудителя COVID-19».
Газовый монополист настаивает, что успешному разрешению ситуации с транспортировкой и ремонтом газотурбинных двигателей Siemens для компрессорной станции «Портовая» мешают действующие антироссийские санкции.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецка, в том числе драмтеатр, в котором проходило прощание с погибшим полковником армии Донецкой народной республики (ДНР) Ольгой Качурой (позывной Корса), передает агентство РИА Новости.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости победы России в конфликте с Украиной, заявил, что западный политик забыл, кто победил во Второй мировой войне, и история повторится.