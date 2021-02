Главные роли в сериале The Last of Us исполнят звезды «Игры престолов»

Главные роли в сериале HBO The Last of Us («Последние из нас» или «Одни из нас») по одноименной видеоигре будут исполнены звездами фэнтезийной саги «Игра престолов» Педро Паскалем и Беллой Рэмси.