Будьте в Плюсе

Более половины инвесторов в биткойн в США пришли на рынок в 2021 году

Даже после недавнего обвала биткоин прибавляет по результатам года примерно 70%, тогда как некоторые конкуренты, вроде эфириума (Ether), подорожали в пять с лишним раз.
Profinance.ru
В начале ноября стало известно, что почти половина миллениалов в США (49%) комфортно инвестирует в цифровые активы.
РБК
Больше половины опрошенных (55%) придерживаются стратегии долгосрочного инвестирования.
РБК
Онлайн-опрос проводился с 12 по 20 августа 2021 года среди 1 тыс. инвесторов в возрасте от 25 до 64 лет, чьи инвестиционные активы на семью (без учета пенсионных накоплений и недвижимости) составляют не менее $10 тыс.
РБК

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Четверть всех инвесторов США уже вложилась в биткоин
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Более половины инвесторов в биткойн в США пришли на рынок в 2021 году
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Grayscale Investments: более четверти опрошенных американских инвесторов заявили, что уже владеют биткоином
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