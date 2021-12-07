Онлайн-опрос проводился с 12 по 20 августа 2021 года среди 1 тыс. инвесторов в возрасте от 25 до 64 лет, чьи инвестиционные активы на семью (без учета пенсионных накоплений и недвижимости) составляют не менее $10 тыс.
Пандемия коронавируса в человеческой популяции заканчивается, он ищет нового "хозяина" - животное, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
США вместе с европейскими союзниками рассматривают возможность введения санкций против крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в случае решения руководства РФ атаковать Украину, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Журналистский пул Белого дома распространил сообщение, в котором говорится, что президент США Джо Байден созвонился с западными лидерами по итогам видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным.