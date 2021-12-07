Онлайн-опрос проводился с 12 по 20 августа 2021 года среди 1 тыс. инвесторов в возрасте от 25 до 64 лет, чьи инвестиционные активы на семью (без учета пенсионных накоплений и недвижимости) составляют не менее $10 тыс.