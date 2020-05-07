Общество
КоммерсантъБолее половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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с чего всё началось
Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла. Между тем конкурент H&M и Inditex — американский Gap уже предупредил, что текущий кризис может оказаться для компании фатальным.Коммерсантъвчера в 18:58
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Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Шоу-бизнес
Имущество Сергея Жигунова распродали с молотка
StarHit.ru вчера в 23:30
Общество
В Крыму с 18 мая возобновят работу ряд предприятий
«Все предприятия и виды деятельности, которые Юрий Михайлович [Гоцанюк, премьер-министр Крыма] озвучит в конце [заседания оперативного штаба], приступают к работе с 18 мая», —приводит «Крыминформ» слова Аксёнова.
RT на русском 04:42
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Хоккей
«Матч ТВ» утром 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия — Германия
Телеканал «Матч ТВ» покажет повтор финала хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане между сборными России и Германии (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 05 мая в 07:17
Экономика
Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина
После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Происшествия
В Петербурге один человек погиб при обрушении строительных лесов
"Один человек погиб и шестеро пострадали при обрушении строительных лесов у 11-этажного строящегося здания во Фрунзенском районе на Расстанной улице, 17 в Петербурге", - говорится в сообщении.
РИА Новости 04:35
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Политика
Лишенного аккредитации российского журналиста выслали из Белоруссии
Лишенного аккредитации на работу в Белоруссии журналиста российского Первого канала Алексея Кручинина выслали из республики.
Lenta.ru 04:21
Происшествия
Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
Общество
Обновили карту заражения коронавирусом в Пензенской области
Пять человек заразились новой инфекцией в Бессоновском районе, 17 – в Пензе.
1pnz.ru 03:59
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
Здоровье
16 новых случаев коронавируса подтверждено в Тверской области
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 16 новых случаев коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь 03:45
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
RT на русском 03:55
Общество
В Италии заявили о создании способной убить коронавирус вакцины
Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая способна убить коронавирус, и намерены в ближайшее время испытать ее на людях.
Известия вчера в 21:55
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Экономика
Uniper отчиталась об инвестициях в «Северный поток-2»
Германский концерн Uniper направил на финансирование проекта "Северный поток-2" примерно 700 млн евро из обещанной суммы в 950 млн евро и верит в завершение проекта.
Вестник Кавказа 04:03
Армия и оружие
Назарбаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества
Парламентская газета вчера в 06:54
Общество
Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений
В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара 03:04
Общество
В Германии заявили о продолжении пандемии до конца года
Мир будет жить в условиях пандемии коронавируса как минимум до конца года, заявил глава Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун.
Rambler News Service 04:36
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
МИД Китая посоветовал США сконцентрироваться на сдерживании COVID-19
Властям США прежде всего необходимо усвоить уроки и исправить ошибки, допущенные в предыдущие месяцы в борьбе с COVID-19, и сконцентрироваться на сдерживании эпидемии, а не на попытках свалить вину на других, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
РИА Новости 04:47
Здоровье
В Северной Осетии умер первый врач с коронавирусом
Врач с коронавирусом скончался в Северной Осетии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу минздрава региона Тамерлана Гогичаева.
Газета.Ru 02:57
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
Происшествия
Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
В стационаре московской больницы №40 в Коммунарке 58% пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще 6% — в крайне тяжелом.
Коммерсантъ 05 мая в 05:12
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель поделилась редким фото в честь 32-летия
Певица очаровала поклонников своим видом. Пятого мая Адель отмечала день рождения.
Popcornnews.ru вчера в 08:05
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Игры
Вышел первый геймплейный трейлер карточной игры Total War: Elysium
Лондон, 6 мая 2020, 19:09 — REGNUM Студия Creative Assembly опубликовала первый геймплейный трейлер своей предстоящей карточной видеоигры Total War: Elysium.
REGNUM вчера в 12:09