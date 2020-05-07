Общество

КоммерсантъКоммерсантъБолее половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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с чего всё началось

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла. Между тем конкурент H&M и Inditex — американский Gap уже предупредил, что текущий кризис может оказаться для компании фатальным.
Коммерсантъвчера в 18:58

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В Москве после отмены карантинных мер могут закрыться до половины магазинов одежды и обуви

Эхо Москвы02:33

«Коммерсант» сообщил о возможном закрытии до половины магазинов одежды в Москве после карантина

Дождь02:15

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Коммерсантъвчера в 18:58

В Москве может не открыться половина магазинов одежды

ГЛАС.RU01:39

Стало известно о возможном закрытии в Москве половины магазинов одежды

News.ru01:35

СМИ узнали о возможном закрытии до половины магазинов одежды в Москве

РБК01:00

Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

РИА Новости01:56
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Коммерсантъ 02:28
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Газета.Ru вчера в 14:32
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Киберспорт

Virtus.pro встретится с FlyToMoon в плей-офф Epic Prime League

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Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

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РИА Новости вчера в 09:36
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Политика

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Общество

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Космос

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Общество

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Экономика

Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в среду разнонаправленным движением основных котировок.
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Ученые нашли способ уменьшить уровень смертности среди мужчин, зараженных коронавирусом.
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В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

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США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37
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