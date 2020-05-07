Общество
КоммерсантъБолее половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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с чего всё началось
Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла. Между тем конкурент H&M и Inditex — американский Gap уже предупредил, что текущий кризис может оказаться для компании фатальным.Коммерсантъвчера в 18:58
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Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Коммерсантъ 02:28
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Политика
Журналисту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США
Корреспонденту Russia Today в Венесуэле Эрике Ортега начали поступать угрозы после публикации в социальной сети Twitter о бывших спецназовцах из США и вторжении в латиноамериканскую страну.
ФАН 01:56
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
Хоккей
Голкиперы НХЛ рассказали, в чём особенность броска Овечкина
Голкиперы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Мэтт Мюррей из «Питтсбурга» и Брэйден Холтби из «Вашингтона» объяснили, чем выделяется бросок лидера «Кэпиталз» Александра Овечкина.
RT на русском 05 мая в 03:57
Хоккей
Бурмистров и Да Коста подписали контракты с «Ак Барсом»
Александр Бурмистров возвращается в Казань − нападающий подписал контракт с «Ак Барсом» на один год https://t.co/UOYW89zAYO pic.twitter.com/k9eCmZaEhd — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 6, 2020 Стефан Да Коста в прошлом сезоне выступал за ярославский «Локомотив».
LiveResult.Ru вчера в 09:54
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Космос
На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров
Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
OAnews вчера в 04:40
Киберспорт
Virtus.pro встретится с FlyToMoon в плей-офф Epic Prime League
В параллельном матче VP.Prodigy предстоит встреча с Team Spirit. Плей-офф Epic Prime League начнется 15 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 13:59
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Политика
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
Общество
В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:40
Политика
Главу Минэкономразвития исключили из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 7 мая 2020, 08:27 — REGNUM Министр экономического развития России Максим Решетников исключён из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 01:27
Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
Политика
Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ
Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 05 мая в 20:04
Происшествия
В Волгограде в ДТП с грузовиком погибли три человека
Волгоград, 7 мая 2020, 09:12 — REGNUM Три человека погибли в результате ДТП 7 мая на мосту через реку Царица в Дзержинском районе Волгограда, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
REGNUM 02:12
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом дома
Российские вирусологи оценили риск заражения коронавиурсом дома. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.
Lenta.ru 01:45
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
Технологии
Хакеры получили данные миллионов любителей порно
Эксперты сообщили, что сумели получить доступ к семи терабайтам данных любителей порно.
Экономика сегодня вчера в 07:47
Общество
Российские регионы отказались от жестких мер из-за коронавируса
Согласно «индексу вирусного суверенитета», который подготовил фонд «Петербургская политика», Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский край, Крым и Севастополь не отказались от жестких ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:24
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru вчера в 12:15
Общество
В Москве умерли ещё 39 пациентов с коронавирусом
По последним данным, в целом по стране зарегистрировано 165 тысяч 929 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлены 10 тысяч 559 носителей инфекции.
Говорит Москва вчера в 14:37
Экономика
Фондовые торги в США завершились разнонаправленно
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в среду разнонаправленным движением основных котировок.
ТАСС вчера в 16:49
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
Наука
Найден способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин
Ученые нашли способ уменьшить уровень смертности среди мужчин, зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:47
Политика
США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»
В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
Газета.Ru вчера в 22:37