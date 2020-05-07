Общество
КоммерсантъБолее половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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с чего всё началось
Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла. Между тем конкурент H&M и Inditex — американский Gap уже предупредил, что текущий кризис может оказаться для компании фатальным.Коммерсантъвчера в 18:58
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Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 05 мая в 09:02
Финансы
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в среду, 6 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском вчера в 03:04
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
Второй носитель «Посейдонов» планируют спустить на воду в конце июня
Атомную подводную лодку проекта 09851 "Хабаровск" планируют спустить на воду в конце июня нынешнего года.
Российская газета 03:12
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
В конце апреля правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия: ее бойцы якобы атаковали силы ПНС с помощью нервно-паралитического газа.
Lenta.ru 02:58
Общество
Россияне стали реже получать водительские права
В России в прошлом году водительское удостоверение на право управления транспортными средствами получили 1,33 млн человек.
78.ru 01:26
Общество
ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook
Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
Происшествия
Утечка газа на заводе LG в Индии привела к человеческим жертвам
По меньшей мере восемь человек погибли в результате утечки газа на заводе LG Polymers в индийском штате Андхра Прадеш, сотни госпитализированы, несколько тысяч сообщили о недомогании.
Lenta.ru 02:20
Происшествия
В Петербурге вечный огонь залили газировкой
Горение Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге восстановлено после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил РИА Новости в четверг представитель компании "ПетербургГаз".
РИА Новости 03:22
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Общество
В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ
Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Фигурное катание
Хореограф группы Тутберидзе: Трусова не отвечала на наши звонки
Хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, высказался о громкой смене наставника Александры Трусовой.
Газета.Ru вчера в 16:22
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 03:13
Происшествия
Админа «Омбудсмена полиции» задержали по подозрению в вымогательстве
Создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве у бывшего полицейского 300 тыс. рублей за нераспространение личных фотографий правоохранителя.
Известия 03:37
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Гаджеты
Apple обновила прошивку наушников AirPods Pro
Накануне стало известно, что корпорация Apple распространяет обновление для ПО беспроводных наушников AirPods Pro.
OAnews вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Бывший солист MBAND Никита Киоссе прокомментировал распад группы
Никита Киоссе долгое время не комментировал распад группы MBAND, но наконец-то прервал молчание.
Popcake 01:48
Общество
ЕГЭ и начало нового учебного года могут перенести
Кравцов подчеркнул, что важнее всего — здоровье школьников, поэтому экзамены будут проведены только тогда, когда буде стопроцентная уверенность, что это безопасно и соответствует требованиям Роспотребнадзора.
Мир новостей 00:11
Общество
В Саратовской области прибавилось 78 заболевших коронавирусом
По состоянию на 9 часов утра 5 мая лабораторно подтверждено 78 новых случаев коронавируса.
Регион 64 05 мая в 01:20
Общество
18 новых случаев заражения коронавирусом за сутки выявили в Кузбассе
Новые инфицирования зафиксированы на территории Новокузнецка (12), Калтана (2), Белово (1), Кемерово (1), Анжеро-Судженска (1), Новокузнецкого района (1). На 6 мая в Кузбассе 198 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 26 человек выздоровели, в том числе 1 пациент за минувшие сутки, 4 человека с COVID-19 скончались.
Kursk.com вчера в 01:10
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
В Сербии отменили режим чрезвычайного положения
В среду, 6 мая, парламент Сербии обсудил отмену режима чрезвычайного положения в стране, а затем и комендантского часа, которые были введены, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, еще 15 марта.
Невские Новости вчера в 16:00
Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
РИА Новости 02:54
Общество
12 мая в Воронежской области введут масочный режим
В среду, 6 мая, губернатор Александр Гусев подписал документ, в котором приводятся детали так называемого масочного режима, который будет установлен в области с 12 мая.
Горком 00:31
Культура
Песня «День Победы» 9 мая прозвучит на разных языках мира
В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках международной культурно-патриотической акции «День Победы на разных языках» каждый желающий сможет исполнить самую известную и любимую песню о войне «День Победы» на родном языке.
Inc-news.ru вчера в 23:10
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32