Общество

КоммерсантъКоммерсантъБолее половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла. Между тем конкурент H&M и Inditex — американский Gap уже предупредил, что текущий кризис может оказаться для компании фатальным.
Коммерсантъвчера в 18:58

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Эксперты предупредили о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

Известия03:27

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Коммерсантъвчера в 18:58

В Москве после отмены карантинных мер могут закрыться до половины магазинов одежды и обуви

Эхо Москвы02:33

Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

РИА Новости01:56

Стало известно о возможном закрытии в Москве половины магазинов одежды

News.ru01:35

СМИ узнали о возможном закрытии до половины магазинов одежды в Москве

РБК01:00

До половины московских магазинов одежды и обуви могут не пережить карантин

Интерфакс03:24
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Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

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Известия 02:07
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Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

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Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов

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Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

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Газета.Ru 02:42
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Российская газета 03:12
Армия и оружие

ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

В конце апреля правительство национального согласия (ПНС) Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия: ее бойцы якобы атаковали силы ПНС с помощью нервно-паралитического газа.
Lenta.ru 02:58
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Россияне стали реже получать водительские права

В России в прошлом году водительское удостоверение на право управления транспортными средствами получили 1,33 млн человек.
78.ru 01:26
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Общество

ВШЭ объявила выговор профессору Матвейчеву из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономики объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву, чей пост в Facebook вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщается на сайте вуза.
РИА Новости вчера в 16:09
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Происшествия

Утечка газа на заводе LG в Индии привела к человеческим жертвам

По меньшей мере восемь человек погибли в результате утечки газа на заводе LG Polymers в индийском штате Андхра Прадеш, сотни госпитализированы, несколько тысяч сообщили о недомогании.
Lenta.ru 02:20
Происшествия

В Петербурге вечный огонь залили газировкой

Горение Вечного огня на Марсовом поле в Петербурге восстановлено после того, как его залили газировкой и забросали бутылками, сообщил РИА Новости в четверг представитель компании "ПетербургГаз".
РИА Новости 03:22
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Общество

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Газета.Ru вчера в 13:35
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Газета.Ru вчера в 16:22
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«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
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Происшествия

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Общество

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Общество

ЕГЭ и начало нового учебного года могут перенести

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Общество

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Политика

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В Сербии отменили режим чрезвычайного положения

В среду, 6 мая, парламент Сербии обсудил отмену режима чрезвычайного положения в стране, а затем и комендантского часа, которые были введены, чтобы ограничить распространение коронавирусной инфекции, еще 15 марта.
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Общество

12 мая в Воронежской области введут масочный режим

В среду, 6 мая, губернатор Александр Гусев подписал документ, в котором приводятся детали так называемого масочного режима, который будет установлен в области с 12 мая.
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Культура

Песня «День Победы» 9 мая прозвучит на разных языках мира

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Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
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