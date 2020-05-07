Общество

КоммерсантъКоммерсантъБолее половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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с чего всё началось

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла. Между тем конкурент H&M и Inditex — американский Gap уже предупредил, что текущий кризис может оказаться для компании фатальным.
Коммерсантъвчера в 18:58

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Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

РИА Новости01:56

Ритейлеры одежды из-за пандемии решили оптимизировать свои магазины в Москве

Sostav.ru01:55

В Москве может не открыться половина магазинов одежды

ГЛАС.RU01:39

Стало известно о возможном закрытии в Москве половины магазинов одежды

News.ru01:35

СМИ узнали о возможном закрытии до половины магазинов одежды в Москве

РБК01:00

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Коммерсантъвчера в 18:58
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Общество

Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56
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Контейнер упал с длинномера и протаранил минивэн в Корсакове

По словам очевидцев, длинномер двигался со стороны Южно-Сахалинска.
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
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Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
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Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан

Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан сотрудниками МВД и ФСБ.
Газета.Ru 02:09
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В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Известия 01:46
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«Коммерсантъ» узнал о схеме крышевания банка экс-полковником ФСБ

Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб. По данным "Коммерсанта", показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления К, Кирилл Черкалин.
РБК вчера в 23:02
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Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
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Экономика

Еврокомиссия: ЕС вступил в глубочайшую рецессию

Речь идёт о глубочайшей рецессии в истории Евросоюза, подчеркнул он.
REGNUM вчера в 05:38
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Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
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Врач рассказала о работе COVID-госпиталя

Уже на второй неделе стабилизировалось психологическое состояние и сотрудников, и врачей.
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Хоккей

НХЛ сделала заявление по ситуации с комментариями форварда «Вашингтона» Брендана Лайпсика

Национальная хоккейная на официальном сайте сделала заявление по ситуации с комментариями форварда «Вашингтон Кэпиталз» Брендана Лайпсика.
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СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы

СМИ описали устройство украинской бесшумной системы миномётной стрельбы. Её запатентовало конструкторское бюро «Южное».
Ferra вчера в 12:05
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Pravda.Ru вчера в 08:10
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Кино

Производство кинокомикса «Супергёрл» приостановлено из-за Супермена

Лос-Анджелес, США, 7 мая 2020, 09:00 — REGNUM Warner Bros. поставила «на паузу» проект полнометражного фильма «Супергёрл», который не был бы связан с сериалом канала The CW.
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Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
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Ученые объяснили заразность коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК вчера в 16:56
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ вчера в 15:09
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Чемпионат Нидерландов может начаться 1 сентября и пройти без зрителей

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе пресс-конференции сообщил примерную дату старта нового сезона национального чемпионата.
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Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян

Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
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Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
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Общество

Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака

Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
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Экономика

14, 5 тысяч тульских семей получили выплаты на детей до 3 лет

Более 14 500 тульских семей получили 5 000 рублей на детей до трех лет. Организована простая подача заявлений на эту выплату.
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Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
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Здоровье

Рошаль: власти знали, что российские больницы были не готовы к ЧС

Правительство России было в курсе, что больницы в регионах страны не справятся с массовым поступлением больных в случае чрезвычайной ситуации.
MedikForum.ru 05 мая в 17:54
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Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
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Пять человек погибли в ДТП под Самарой

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Общество

В Подмосковье возобновится строительство детских садов и школ

Первыми в Подмосковье возобновят работу строительные объекты, заявил губернатор Андрей Воробьев, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:35
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Американская компания
Американская компания, крупнейший ритейлер одежды в США и владелец третьей по величине в мире сети магазинов по продаже одежды. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Бруно, Калифорния.
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