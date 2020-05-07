Общество

КоммерсантъКоммерсантъБолее половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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с чего всё началось

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла. Между тем конкурент H&M и Inditex — американский Gap уже предупредил, что текущий кризис может оказаться для компании фатальным.
Коммерсантъвчера в 18:58

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Стало известно о возможном закрытии в Москве половины магазинов одежды

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Известия03:27

СМИ узнали о возможном закрытии до половины магазинов одежды в Москве

РБК01:00

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Коммерсантъвчера в 18:58
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