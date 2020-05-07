Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла. Между тем конкурент H&M и Inditex — американский Gap уже предупредил, что текущий кризис может оказаться для компании фатальным.

с чего всё началось

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

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