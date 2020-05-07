Общество
КоммерсантъБолее половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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с чего всё началось
Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла. Между тем конкурент H&M и Inditex — американский Gap уже предупредил, что текущий кризис может оказаться для компании фатальным.Коммерсантъвчера в 18:58
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Общество
Москва вводит режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте
В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте.
RT на русском 05:24
Культура
Дэниел Рэдклифф вновь обратится к миру Гарри Поттера
Ранее Роулинг запустила развлекательный сайт с викторинами и занимательными подробностями о придуманном ею мире волшебников, а Британская библиотека совместно с Google Arts and Culture воссоздала в электронном формате выставку "Гарри Поттер: история магии" (Harry Potter: A History of Magic), приуроченную к двадцатилетию выхода первой книги о Гарри Поттере, которое отмечалось два года назад.
Российская газета вчера в 05:33
Политика
Путин поручил губернаторам разработать планы выхода из изоляции
Президент поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях по выходу из ограничений.
Sochi.com вчера в 18:37
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Общество
На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом
На совещании с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым россиян назвали гопниками и слабыми умом.
Lenta.ru 05:47
Общество
В Польше заявили о начале строительства газопровода Baltic Pipe
Невские Новости 05 мая в 10:48
Общество
В Татарстане выявили 105 новых случаев коронавируса
На территории Татарстана подтверждены 105 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:59
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Единоборства
Александр Емельяненко хочет боксировать с Тайсоном
Боец ММА Александр Емельяненко заявил о желании встретиться на ринге с Майком Тайсоном.
Российская газета вчера в 13:52
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Происшествия
Полиция ищет женщину, залившую Вечный огонь на Марсовом поле
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 11:28 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга ищут женщину, которая газированной водой и пустыми бутылками затушила Вечный огонь на Марсовом поле.
REGNUM 04:28
Общество
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, а информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
Политика
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Российские власти могут разрешить перевозчикам по воздуху, железной дороге и воде не возвращать пассажирам деньги за отмененные рейсы, а заменить их ваучерами, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 04:52
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости вчера в 16:03
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Футбол
Андер Эррера признался, что не хотел покидать «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера поделился воспоминаниями об уходе из «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года.
Чемпионат 03:35
Общество
Министр культуры России заразилась коронавирусом
Министр культуры России Ольга Любимова заразилась новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Удмуртия вчера в 07:38
Происшествия
В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек
Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 04:44
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:54
Игры
Вышел новый сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog совместно с компанией Sony Interactive Entertainment презентовали новый трейлер игры "Одни из нас: Часть 2" (The Last of Us Part II), видео ниже.
МонаВиста вчера в 12:44
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Общество
В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»
В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
РБК вчера в 11:20
Наука
Способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин найден
Реальный способ уменьшить смертность от опасной инфекции коронавируса среди мужчин найден. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:03
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Коронавирус оказался для Америки страшнее терактов 11 сентября
Пандемия нового коронавируса в США оказалась ужаснее авианалета японцев на базу ВМС США Перл-Харбор в декабре 1941 года и серии терактов 11 сентября 2001 года.
Уралинформбюро 05:00
Общество
Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3 млн 660 тысяч.
Говорит Москва вчера в 04:57
Экономика
Международные резервы Украины в апреле выросли на 3,1%
Международные резервы в апреле выросли на 3,1% и составили 25,69 миллиарда долларов, сообщила в четверг пресс-служба Национального банка Украины.
ПРАЙМ 04:24