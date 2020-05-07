Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъБолее половины магазинов в Москве может так и не открыться

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Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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СМИ узнали о возможном закрытии до половины магазинов одежды в Москве

РБК01:00

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Коммерсантъвчера в 18:58
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
2,4K
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
2,1K
Кино

Netflix снимет продолжение боевика «Эвакуация»

Стриминговый сервис Netflix планирует снять вторую часть фильма "Эвакуация".
Газета.Ru 05 мая в 09:26
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Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса

Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:16
425
Общество

Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
81
Кино

Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»

Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3K
Экономика

СРО НФА и НАУФОР подготовили примерные тесты для инвесторов

СРО НФА и НАУФОР направили в Центробанк письмо с результатами работы по разработке примерных тестов по видам финансовых инструментов (видам сделок).
Все о СРО в России вчера в 04:36
1
Политика

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве

Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
109
Общество

Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений

Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
32
Политика

Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана

Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
19
Армия и оружие

Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе

Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
498
Армия и оружие

США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву

Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
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Общество

Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России

В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура превысит норму на 7-10 градусов и составит более 25 градусов, уточнил Вильфанд.
РБК 01:05
1
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
2
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:10
85
Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
476
Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
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Футбол

AS представила сборную худших игроков в истории «Реала»

Издание AS отобрало 11 худших игроков, которые выступали в мадридском "Реале".
Sport.ru вчера в 08:57
Общество

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи

В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru вчера в 17:59
3
Гаджеты

Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
4
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
36
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:46
12
Происшествия

В Калужской области скончался ещё один пациент с коронавирусом

Вечером в среду, 6 мая, стало известно об ещё одной смерти заразившегося коронавирусом человека в Калужской области.
Калужский перекресток вчера в 14:40
1
Общество

Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском вчера в 05:56
396
Происшествия

К администратору паблика «Омбудсмен полиции» снова пришли с обыском

В квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову снова пришли с обыском. Об этом он написал в телеграм-канале.
Дождь 01:06
Энергетика

Силуанов назвал ожидаемую цену на нефть в 2020 году

«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждём около 30 долларов за баррель (в среднем по году с учётом довольно высоких цен в первом квартале), в следующем - немногим больше», сказал заявил министр финансов в интервью газете «Ведомости», отвечая на вопрос о прогнозе стоимости «черного золота».
Комсомольская правда 05 мая в 18:46
221
Общество

Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами

Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
Эхо Москвы вчера в 15:02
2
Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
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