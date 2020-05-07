Коронавирус
КоммерсантъБолее половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 01:10, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Кино
Netflix снимет продолжение боевика «Эвакуация»
Стриминговый сервис Netflix планирует снять вторую часть фильма "Эвакуация".
Газета.Ru 05 мая в 09:26
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:16
Общество
Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции
В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
РБК вчера в 10:30
Кино
Вуди Харрельсона представили в образе Карнажа для фильма «Веном»
Пользователи Сети высоко оценили арт, отмечая при этом, что Вуди Харельсон - идеальная кандидатура в этом амплуа.
Российская газета вчера в 12:10
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Экономика
СРО НФА и НАУФОР подготовили примерные тесты для инвесторов
СРО НФА и НАУФОР направили в Центробанк письмо с результатами работы по разработке примерных тестов по видам финансовых инструментов (видам сделок).
Все о СРО в России вчера в 04:36
Политика
Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве
Москва, 7 мая 2020, 07:53 — REGNUM Министерство иностранных дел Чехии планирует усилить меры безопасности для собственных сотрудников в Москве, заявил 6 мая журналистам глава чешского дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
REGNUM 00:53
Общество
Дмитрий Киселев назвал россиян «не заслужившими» послаблений
Известный российский телеведущий Дмитрий Киселев написал в своем Telegram-канале, что россияне «не заслужили» послабления ограничительных мер из-за своего поведения.
Live24 вчера в 13:58
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Дональд Трамп в среду наложил вето на резолюцию конгресса США, которая запрещала применение военной силы против Ирана.
РИА Новости вчера в 17:26
Армия и оружие
Военным запретили раскрывать в интернете информацию о службе
Российским военнослужащим запретили раскрывать в интернете и СМИ свою принадлежность к Вооруженным силам.
Газета.Ru вчера в 14:32
Армия и оружие
США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы на Москву
Взрыв над Москвой 100-мегатонной (в тротиловом эквиваленте) термоядерной бомбы может привести к поражению северо-восточной части региона, а также почти всей Ярославской области.
Lenta.ru вчера в 17:12
Общество
Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России
В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура превысит норму на 7-10 градусов и составит более 25 градусов, уточнил Вильфанд.
РБК 01:05
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:10
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01
Футбол
AS представила сборную худших игроков в истории «Реала»
Издание AS отобрало 11 худших игроков, которые выступали в мадридском "Реале".
Sport.ru вчера в 08:57
Общество
Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео с сыном Арчи
В аккаунте некоммерческой благотворительной организации Save The Children UK опубликовано видео чтения книжки Меган Маркл сыну 6 мая юный наследник Меган Маркл и принца Гарри отметил свой первый день рождения.
Inc-news.ru вчера в 17:59
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform вчера в 08:14
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
В России удалось уберечь самую уязвимую для коронавируса группу населения, что объясняет низкую смертность от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:46
Происшествия
В Калужской области скончался ещё один пациент с коронавирусом
Вечером в среду, 6 мая, стало известно об ещё одной смерти заразившегося коронавирусом человека в Калужской области.
Калужский перекресток вчера в 14:40
Общество
Мурашко рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса
Вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические испытания, уже есть обнадёживающие результаты.
RT на русском вчера в 05:56
Происшествия
К администратору паблика «Омбудсмен полиции» снова пришли с обыском
В квартиру к администратору паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову снова пришли с обыском. Об этом он написал в телеграм-канале.
Дождь 01:06
Энергетика
Силуанов назвал ожидаемую цену на нефть в 2020 году
«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждём около 30 долларов за баррель (в среднем по году с учётом довольно высоких цен в первом квартале), в следующем - немногим больше», сказал заявил министр финансов в интервью газете «Ведомости», отвечая на вопрос о прогнозе стоимости «черного золота».
Комсомольская правда 05 мая в 18:46
Общество
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами
Издание «Медиазона» утверждает, что губернатор Липецкой области предложил разгонять людей химикатами.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45