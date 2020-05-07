Общество
КоммерсантъБолее половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Петржичек назвал абсурдными намерения России вести уголовное преследование чешских политиков за демонтаж памятника.
РБК 00:00
Происшествия
У создателя паблика «Омбудсмен полиции» вновь проходит обыск
Правоохранительные органы снова проводят обыск у администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, о чем он сам написал в Telegram.
Коммерсантъ 01:42
Общество
Отчислили снявшую клип «Воровская звезда» студентку юрфака
Клип вызвал бурную реакцию общественности, в том числе крайне негативную в университете. Но оказалось, что скандальная певица уже отчислена.
Atas.info вчера в 06:42
Армия и оружие
Российские военнослужащие взяли в плен американских наемников
Вечерний курьер вчера в 01:41
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Происшествия
Источник: задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и предприниматель Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
ТАСС 01:26
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме крышевания банка экс-полковником ФСБ
Общая сумма взяток, по подсчетам Следственного комитета, в соответствии с курсом Центробанка превысила 87 млн руб. По данным "Коммерсанта", показания на Фролова дал другой экс-сотрудник управления К, Кирилл Черкалин.
РБК вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Утяшева и Воля показали подросшую дочку
Из-за коронавирусной пандемии не удалось отметить день рождения в парке или кафе, но Воля и Утяшева подготовили праздничную домашнюю атмосферу с воздушными шариками и подарками.
RuNews24.ru вчера в 10:08
Общество
Липецкий губернатор: сейчас нас как клещей потравят
Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
Вести48 01:33
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев
Председатель и генеральный директор Orascom Investment Holding Нагиб Савирис в интервью CNBC заявил, что падение нефтяных цен "расчетливой попыткой" убить сланцевую индустрию США.
Вести.Ru 00:58
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Ведомости вчера в 11:18
Политика
В США только через два года утвердили кандидатуру главы контрразведки
Сенат Конгресса США почти через два года после выдвижения кандидатуры Уильяма Иванины на пост главы Национального центра контрразведки и безопасности в аппарате директора национальной разведки принял решение об утверждении его в этой должности.
Московский Комсомолец 00:36
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Авто
Компания Skoda объявила скидки на машины в мае
CarsWeek.ru вчера в 06:06
Политика
ФРГ передаст России часть оцифрованных архивов о советских пленных
Германия 6 мая передаст России первую часть оцифрованных архивов о почти 0,5 млн советских военнопленных, сообщает газета «Известия» со ссылкой на российское посольство в ФРГ и Федеральный архив города Кобленц.
RT на русском 05 мая в 22:56
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Самарой
Газета.Ru вчера в 16:09
Происшествия
В Саратове 50-летний мужчина изнасиловал 4-летнюю внучку
Следственным отделом по Заводскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя.
Саратов 24 01:14
Общество
Онищенко заявил, что коронавирус «уже выдыхается»
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что коронавирус «уже выдыхается».
RT на русском 01:22
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Политика
США могут создать альтернативу ВОЗ
Госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что страна создаст свою альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что она не справилась с распространением коронавируса, сообщает Fox Business.
Газета.Ru 00:47
Шоу-бизнес
Ивлеева показала, в каком виде приехала покорять Москву
Вечерняя Москва вчера в 15:51
Армия и оружие
Назарбаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества
Парламентская газета вчера в 06:54
Армия и оружие
Военным запретили распространять информацию о службе
Меры действуют, если военнослужащий участвует в боевых действиях, вооруженных конфликтах, деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или выполняет задачи по пресечению международной террористической деятельности за пределами России.
Российская газета вчера в 12:29
Общество
В Красноярском крае введут обязательный масочный режим
В Красноярском крае готовятся ввести масочный режим.
Московский Комсомолец 00:42
Космос
В ДВФУ запустили в тестовом режиме станцию приема спутниковых данных
ДВФУ в партнерстве с "Роскосмосом" по поручению президента РФ Владимира Путина создают совместный инжиниринговый центр, где получат дальнейшее развитие уже действующие в университете программы по спутникостроению и дистанционному зондированию Земли.
ТАСС Наука вчера в 21:05