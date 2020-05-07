Общество

КоммерсантъКоммерсантъБолее половины магазинов в Москве может так и не открыться

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Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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В Москве может не открыться половина магазинов одежды

ГЛАС.RU01:39

Стало известно о возможном закрытии в Москве половины магазинов одежды

News.ru01:35

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Коммерсантъвчера в 18:58

СМИ узнали о возможном закрытии до половины магазинов одежды в Москве

РБК01:00
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Россия вступает в сложный для экономики страны период.
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Общество

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Коммерсантъ вчера в 09:35
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Происшествия

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Общество

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Два человека, удивительно похожие на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгению Уваркину, обсуждают, как травить людей из распылителей под видом дезинфекции.
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Энергетика

Египетский миллиардер предсказал нефть по $100 через 18 месяцев

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Вести.Ru 00:58
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Известия 01:46
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Экономика

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РБК 05 мая в 21:07
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Общество

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Политика

В США только через два года утвердили кандидатуру главы контрразведки

Сенат Конгресса США почти через два года после выдвижения кандидатуры Уильяма Иванины на пост главы Национального центра контрразведки и безопасности в аппарате директора национальной разведки принял решение об утверждении его в этой должности.
Московский Комсомолец 00:36
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Политика

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RT на русском 05 мая в 22:56
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Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала

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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

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Общество

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Общество

В Красноярском крае введут обязательный масочный режим

В Красноярском крае готовятся ввести масочный режим.
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В ДВФУ запустили в тестовом режиме станцию приема спутниковых данных

ДВФУ в партнерстве с "Роскосмосом" по поручению президента РФ Владимира Путина создают совместный инжиниринговый центр, где получат дальнейшее развитие уже действующие в университете программы по спутникостроению и дистанционному зондированию Земли.
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