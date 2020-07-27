Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москве 27-го числа уже выпало более половины июльской нормы осадков.В источнике
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