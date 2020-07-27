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Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москве 27-го числа уже выпало более половины июльской нормы осадков.В источнике
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RT на русском

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля

RT на русскомвчера в 13:22
Москва 24

Коммунальные службы оперативно ликвидируют последствия ливней в Москве

Москва 24вчера в 13:40
Вечерняя Москва

Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве

Вечерняя Москвавчера в 13:06
РИАМО

В Москве за понедельник выпала половина от месячной нормы осадков

РИАМОвчера в 13:16
Интерфакс

Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Интерфаксвчера в 12:27
РИА Новости

В Москве сильный ветер повалил пять деревьев

РИА Новостивчера в 13:03
Агентство Москва

Петр Бирюков: Коммунальные службы оперативно ликвидируют последствия ливня в Москве

Агентство Москвавчера в 12:58
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BCG оценила бремя углеродного налога для России в 3-4,8 млрд долларов

По оценке BCG, бремя нового сбора для экспортеров из России составит от 3 млрд до 4,8 млрд долларов в год, причем от 1,4 до 2,5 млрд долларов заплатят нефтегазовые компании, от 0,4 до 0,6 млрд - металлургические и горнодобывающие.
Российская газета17:01
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NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 84 до 190 м. По данным ведомства, астероид, который получил название 2009 PQ1, максимально сблизится с Землей 5 августа.
ТАСС21:13
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk25 июля в 08:24
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Новый вид жука может помочь с отходами из пластика

По словам ученых, если воспользоваться разлагающим пластик штамм, который был обнаружен в этом исследовании и воспроизвести состав кишечной флоры жука, то вполне вероятно, что можно будет полностью биодеградировать полистирол.
Популярная механикавчера в 05:32
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Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте

Мошенники нашли новый путь к желающим заработать на криптовалюте Эксперты зафиксировали бум мошеннических сайтов, где пользователям предлагается быстрый заработок или выигрыш после оплаты «комиссии»,— число таких ресурсов в первом полугодии выросло втрое к уровню прошлого года.
Коммерсантъ17:57

Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам

Выпускник гимназии №2 Великого Новгорода Михаил Петров сдал три дисциплины единого государственного экзамена (ЕГЭ) с максимальным результатом в 100 баллов, повторив результат выпускницы 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Новгородской области.
РИА Новостивчера в 05:08
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ВОЗ: Число случаев коронавируса в мире за шесть недель почти удвоилось

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число заболевших коронавирусом в мире за последние шесть недель практически удвоилось.
Московский Комсомолецвчера в 07:00
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Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

В пресс-службе пояснили, что в Гражданский кодекс сейчас вносятся уточняющие поправки, что конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, в отношении которого не представлены доказательства, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства — в случае отсутствия доказательств законности их получения.
Известия20:00
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости18:46
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