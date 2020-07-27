Общество
RT на русскомБолее половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москве 27-го числа уже выпало более половины июльской нормы осадков.
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Петр Бирюков: Коммунальные службы оперативно ликвидируют последствия ливня в Москве
Агентство Москва12:58
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Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
РБК 15:31
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Скончалась Оливия де Хэвилленд — одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда. Актриса умерла в Париже на 105-м году жизни.
Salt Mag 04:02
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Кино
Премьера «Довода» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа
Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана перенесли на 26 августа.
Ридус 15:17
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Здоровье
Коронабудни: саратовцы сбросили маски и стали ближе друг к другу
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Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru 07:25
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ и лидер группы Динамик Владимир Кузьмин рассказал о давней мечте, которую королева эстрады Алла Пугачева помогла претворить в жизнь в 1984 году.
Политическая Экспертиза 08:28
Экономика
Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам
На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM 09:02
Здоровье
Европа готовится ко второй волне коронавируса и новым ограничениям
В странах Европы всё активнее готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции и рассматривают возможность возвращения некоторых ограничений.
News.ru 14:21
Армия и оружие
ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение 08:37
Киберспорт
FlyToMoon проиграла Нигме на OGA Dota Pit
Nigma оказалась сильнее FlyToMoon в первом раунде нижней сетки OGA Dota Pit.
Cyber.sports.ru 14:29
Здоровье
Рошаль о деле Сушкевич и Белой: Бастрыкина подставили его подчиненные
«Учитывая доказанную подделку документов по настоянию исполняющего обязанности главного врача родильного дома Белой, считаю, что ее следует лишить врачебного диплома», – заявил Рошаль.
Vademecum 04:26
Путешествия
АТОР разъяснила правила въезда российских туристов в Турцию
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ объявило о возобновлении с 1 августа 2020 года международного авиасообщения с Турцией, Танзанией и Великобританией.
REGNUM 08:55
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду прекратило работу
Чэнду, Китай, 27 июля 2020, 08:07 — REGNUM Генеральное консульство Соединенных Штатов в китайском Чэнду официально прекратило свою работу, говорится в заявлении МИД Китая.
REGNUM 01:07
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
До 31 августа некоторые категории россиян получат выплаты на карты.
ToDay News Ufa 09:03
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий рейтинг.
Газета.Ru 11:00
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Футбол
Адам Лаллана стал игроком «Брайтона»
Чемпионат 15:25
Происшествия
В Москве за участие в массовых конфликтах арестованы 10 человек
Московские суды заключили под стражу 10 человек за участие в массовых межэтнических столкновениях в разных районах столицы, сообщили ТАСС в пресс-службах столичных судов.
Коммерсантъ 13:39
Армия и оружие
В Армии обороны Израиля сообщили об инциденте на границе с Ливаном
ИА Красная Весна 09:36
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10
Здоровье
Петербуржцы смогут получить вакцину от коронавируса уже в августе
Что же касается специальной вакцины для детей, то работа над ней только начинается.
Санкт-Петербургские ведомости 04:06
Здоровье
Новую мутацию «свиного гриппа» нашли в Бразилии
В Бразилии обнаружили новый штамм "свиного гриппа" с высоким риском развития пандемии.
Комсомольская правда 15:38
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Общество
Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года
Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости 14:27
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12