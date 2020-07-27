Общество
RT на русскомБолее половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москве 27-го числа уже выпало более половины июльской нормы осадков.
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Петр Бирюков: Коммунальные службы оперативно ликвидируют последствия ливня в Москве
Агентство Москва12:58
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Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Телеведущий Дмитрий Шепелев привел своего единственного сына Платона от певицы Жанны Фриске на съемочную площадку семейной программы "Ты как я на ТНТ", но отказался выпускать ребенка в эфир.
Народные новости 12:16
Армия и оружие
«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета 06:26
Автоспорт
Пилотов «Формулы-1» обяжут участвовать в антирасистской акции на Гран-при Великобритании
Каждый пилот команды "Формулы-1" будет обязан принять участие в акции протеста против расовой дискриминации перед стартом Гран-при Великобритании.
Вести.Ru 14:58
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов
Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
Кино
Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино
Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что известный режиссер с мировой славой Квентин Тарантино составил своей собственный список фильмов, которые он считает самыми лучшими в истории кинематографа.
ToDay News Ufa 16:26
Технологии
Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России
Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России.
Деловое.ТВ 11:43
Кино
На Beat Film Festival представят фильм о Бэнкси
Inc-news.ru 03:43
Политика
В Киеве прошла акция протеста против перемирия в Донбассе
В Киеве прошла демонстрация против перемирия в Донбассе. Акцию протеста организовала украинская партия «Европейская солидарность».
RT на русском 15:05
Игры
«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus
В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru 11:44
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Экономика
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
Наука
Неандертальцы были более чувствительны к боли, чем современные люди
По словам специалистов, с полной уверенностью сказать, что неандертальцы ощущали боль сильнее, чем современные люди, нельзя, поскольку в процессе еще участвуют спинной и головной мозг.
Evo-rus.com 04:34
Экономика
Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину
Московский Комсомолец 17:39
Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09
Кино
Фотофакт: Бри Ларсон мечтает сняться в экранизации Nintendo
У Бри Ларсон есть мечта: актриса хочет сыграть в экранизации одной видеоигры.
Киноафиша России 07:41
Шоу-бизнес
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по дому
Модельер страдает от болезни Паркенсона и, к сожалению, ему всё труднее перемещаться по трёхэтажному особняку самостоятельно.
Paparazzi.ru 07:25
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
Здоровье
Рошаль о деле Сушкевич и Белой: Бастрыкина подставили его подчиненные
«Учитывая доказанную подделку документов по настоянию исполняющего обязанности главного врача родильного дома Белой, считаю, что ее следует лишить врачебного диплома», – заявил Рошаль.
Vademecum 04:26
Армия и оружие
Японские читатели оценили парад в честь Дня ВМФ России
Японская газета Yomiuri опубликовала статью о главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, приуроченном ко Дню ВМФ России.
РИА Новости 18:48
Шоу-бизнес
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
Общество
На МКС возобновили поиск источника токсичного бензола
РИА Новости 18:02
Футбол
Защитник «Црвены Звезды» о переходе в «Спартак»: это было бы здорово
Если бы перешёл в «Спартак», это было бы здорово. «Спартак» — большой клуб, российская лига очень сильная.
Metaratings 17:25
Политика
Gallup: Германия в 2019 году сохранила лидерство среди мировых держав
Мировым лидером среди стран является Германия, согласно рейтинга, составленного американским институтом изучения общественного мнения Gallup, сообщает 27 июля пресс-служба компании.
ИА Красная Весна 07:25