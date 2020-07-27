Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что в Москве 27-го числа уже выпало более половины июльской нормы осадков.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля

RT на русскомвчера в 13:22
Москва 24

Коммунальные службы оперативно ликвидируют последствия ливней в Москве

Москва 24вчера в 13:40
Вечерняя Москва

Городские службы оперативно ликвидируют последствия непогоды в Москве

Вечерняя Москвавчера в 13:06
Интерфакс

Половина июльской нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Интерфаксвчера в 12:27
РИА Новости

В Москве сильный ветер повалил пять деревьев

РИА Новостивчера в 13:03
Агентство Москва

Петр Бирюков: Коммунальные службы оперативно ликвидируют последствия ливня в Москве

Агентство Москвавчера в 12:58
РИАМО

В Москве ликвидировали практически все подтопления на улицах

РИАМОвчера в 13:21
Реклама
Реклама

В Крыму назвали регионы с самыми раздражающими туристами

В свою очередь рейтинг регионов, туристы из которых вызывают у жителей Крыма симпатию, возглавили Москва («много денег, оставляют хорошие чаевые»), Сибирь и Дальний Восток («богатые ребята с нормальными запросами»), Украина («бывшие наши»), Ростов и Краснодарский край («соседи»), а также иностранцы («восторгаются всем и зовут в гости в свои страны»).
Lenta.ruвчера в 07:56
59
Реклама
Реклама

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk25 июля в 08:24
575
Реклама

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
226
Реклама

В Эфиопии уничтожены два российских ЗРПК «Панцирь-С»

Как ни удивительно, но уничтожение «Панцирей» не является боевой потерей, и, что не менее интересно, это произошло даже не на территории страны, находящейся в состоянии военного конфликта – по представленной информации, два ЗРПК «Панцирь-С» были уничтожены на территории Эфиопии одним ударом молнии.
Avia.proвчера в 20:01
185
Реклама

Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:23
1,6K

Глава МИД ФРГ: Германия выступила против возвращения России в G7

Глава дипломатического ведомства ФРГ Хайко Маас рассказал, что Берлин выступил против возвращения к формату G8 с участием Российской Федерации, когда с соответствующим предложением выступил американский лидер Дональд Трамп.
Наша версиявчера в 04:37
1,4K

Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна

Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).
Росбалт26 июля в 06:43
Реклама

Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»

Румынский футбольный специалист Мирча Луческу ушёл в отставку с поста главного тренера киевского клуба «Динамо» спустя всего четыре дня после своего назначения, сообщает издание Gazeta Sporturilor.
Аргументы и Фактывчера в 11:09
Реклама
Реклама