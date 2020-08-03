Общество
ИнтерфаксБольше половины трудовых мигрантов заявили о планах осесть в России
На пике пандемии в апреле в России потерял работу каждый десятый россиянин и каждый третий мигрант (33,8%), показало исследование ВШЭ.
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с чего всё началось
На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).Ведомостивчера в 17:35
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Глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона считает, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она слабее первой.
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Политика
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В Витебской области на севере Белоруссии 11 августа начнутся плановые военные сборы, сообщила РИА Новости официальный представитель Министерства обороны республики Наталья Гаврусик.
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Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
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Live24 вчера в 11:02
Армия и оружие
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Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
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Ученые назвали причину раннего биологического старения организма
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Новый игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Деян Ловрен рассказал пресс-службе команды о совместной фотографии с российским президентом Владимиром Путиным.
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Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru вчера в 11:07
Здоровье
В Самарской области рассказали о прививочной кампании против гриппа
Самара, 4 августа 2020, 11:44 — REGNUM Прививочная кампания против гриппа начнется в Самарской области во второй половине августа.
REGNUM 04:44
Авто
Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей
Эксперты сайта "АвтоВзгляд" составили рейтинг машин, кузова которых наименее восприимчивы к коррозийным процессам.
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
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Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»
Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2».
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Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии.
Деловое.ТВ вчера в 06:23
Шоу-бизнес
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Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях
Тестирование российской вакцины от коронавируса на детях запланировано на январь-февраль следующего года.
Lenta.ru 04:36
Футбол
«Спартак» заморозил переговоры по трансферу Гуги
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Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Политика
Объявленные в розыск 170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Порядка 170 россиян, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании (ЧВК) и объявили в розыск, покинули республику.
Lenta.ru 04:49
Футбол
ЦСКА получит более 1 млрд рублей от нового генерального спонсора
Московский ЦСКА получит более 1 млрд руб. по контракту с новым генеральным спонсором "ИКС Холдинг", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:53
Политика
Депутат парламента Украины Виктор Медведчук посетил Крым
ИА Красная Весна 02 августа в 14:17
Происшествия
Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован
Информация о пожаре в металлическом ангаре, расположенном в Гарднеровском переулке, дом 3, строение 4а, в центре Москвы, поступила в 10:44 мск.
ТАСС 04:37