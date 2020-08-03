Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБольше половины трудовых мигрантов заявили о планах осесть в России

На пике пандемии в апреле в России потерял работу каждый десятый россиянин и каждый третий мигрант (33,8%), показало исследование ВШЭ.
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с чего всё началось

Трудовые мигранты хотят стать россиянами

На основании онлайн- и телефонных опросов трудовых мигрантов, находящихся в России и за пределами нашей страны, исследователи выяснили, что пик безработицы трудовых мигрантов пришелся на апрель, когда без работы осталось 33,8% из числа занятых до эпидемии мигрантов (по сравнению с 3% в марте и 28,8% в мае).
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