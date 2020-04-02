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ИнтерфаксИнтерфакс
Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Замоскворечье
  • Москва 241:13
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Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев. Всего по стране число заразившихся за сутки выросло на 771 и составило 3548. Как говорила утром в четверг заммэра города Анастасия Ракова, всего в столице врачи вылечили 140 заболевших COVID-19.В источнике
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С чего всё начиналось
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В Москве все заболевшие находятся под медицинским наблюдением

Почти 46 процентов среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33 процента — от 46 до 65 лет и еще около 15 процентов — старше 65 лет. Кроме того, среди всех пациентов шесть процентов составляют дети. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировали 2475 случаев коронавируса.
Москва.Центр 05:28
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В Москве почти половина новых больных с COVID-19 оказались младше 45 лет

РБК 05:26
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Почти половина заболевших коронавирусом в Москве оказалась моложе 45 лет

Известия 05:10
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Около половины новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет

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