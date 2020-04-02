В Москве все заболевшие находятся под медицинским наблюдением

Почти 46 процентов среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33 процента — от 46 до 65 лет и еще около 15 процентов — старше 65 лет. Кроме того, среди всех пациентов шесть процентов составляют дети. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировали 2475 случаев коронавируса.