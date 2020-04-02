Коронавирус
ИнтерфаксБолее половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев. Всего по стране число заразившихся за сутки выросло на 771 и составило 3548. Как говорила утром в четверг заммэра города Анастасия Ракова, всего в столице врачи вылечили 140 заболевших COVID-19.
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Около половины новых заболевших в Москве - люди моложе 45 лет
Будущее России. Национальные проекты04:44
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Экономика
Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
Экономика
Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости
Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Энергетика
Цена на российскую нефть ушла в минус
Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь значит, что в течение прошедших двух дней стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой Urals можно продавать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, говорит Парно.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Кино
Скарлетт Йоханссон поделилась своим видением фильма «Черная Вдова»
В интервью Total Film, на которое ссылается издание «Союз», актриса поделилась своим видением фильма «Черная Вдова».
Общество
В Минобороны рассказали о подготовке к параду Победы в Москве
В Москве продолжают готовиться к параду Победы. Все проходит в обычном режиме, дату или формат мероприятия менять не планируют.
Биатлон
Драчев отреагировал на призыв уйти в отставку с поста главы СБР
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на письмо, в котором его призывают уйти в отставку.
Армия и оружие
Российские истребители Су-35 оснастят «гиперзвуком»
Всего на борту Су-35 может находиться до четырех гиперзвуковых ракет. Ракеты Р-37М могут уничтожать цели на расстоянии в 200 километров.
Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
Политика
МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии
Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Происшествия
В кировском стационаре больницы у пациента обнаружили коронавирус
Стационар Кировской горбольницы №9 закрыли на карантин после того, как у одного из пациентов тест-система показала положительный результат на коронавирус.
Экономика
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Каждая сеть, говорится в сообщении, составит свой перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» (то есть самые дешевые), которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей.
ЖКХ
Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ
Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
Финансы
Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты
Ранее, 30 марта, Сбербанк сообщал, что планирует в рамках госпрограммы по кредитованию малых и средних предприятий (МСП) на выплату зарплат под 0% выдать малому, микробизнесу и ИП кредиты на 5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.
Политика
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): тест на коронавирус по-русски (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
В Германии и соседних странах политика сосредоточилась прежде всего на борьбе с заразой и сглаживании ее последствий.
Музыка
«Евровидение-2020» проведут в формате онлайн-концерта
Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Экономика
Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе
Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Общество
В Москве умерли три пациента с коронавирусом
Происшествия
В Коми замначальника Северной железной дороги подозревается в получении взятки
Расследование уголовного дела продолжается.
Общество
В России выявили 771 случай заражения коронавирусом за сутки
В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3548 человек.
Происшествия
Ярославские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
Ярославские власти ожидают результатов по 12 отправленным в федеральный центр положительным первичным тестам на коронавирус, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
Футбол
Смолов посоветовал «Сельте» приобрести Головина
Российский форвард «Сельты» Федор Смолов посоветовал клубу из Виго приобрести своего соотечественника хавбека «Монако» Александра Головина.
Политика
Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Политика
В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский допустил возможную отправку для США новой партии гуманитарной помощи в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает ТАСС.