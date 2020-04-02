Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксБолее половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев. Всего по стране число заразившихся за сутки выросло на 771 и составило 3548. Как говорила утром в четверг заммэра города Анастасия Ракова, всего в столице врачи вылечили 140 заболевших COVID-19.
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В Москве почти половина новых больных с COVID-19 оказались младше 45 лет

РБК05:26

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Интерфакс04:47

Почти половина новых заболевших Covid‑19 в Москве являются людьми моложе 45 лет

РИАМО05:00

Около половины новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет

Вечерняя Москва04:59

Около половины новых заразившихся коронавирусом в Москве - люди моложе 45 лет

ТАСС05:01

Около половины новых заболевших в Москве - люди моложе 45 лет

Будущее России. Национальные проекты04:44

Около половины новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет – штаб

Москва 2404:39
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Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

РБК 08:36
Экономика

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Совет Федерации одобрил закон, который предоставляет право на кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, пострадавшим от коронавируса.
РБК 09:00
Экономика

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
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Энергетика

Цена на российскую нефть ушла в минус

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь значит, что в течение прошедших двух дней стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой Urals можно продавать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, говорит Парно.
Новые Известия 01:13
Общество

В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Ведомости 08:50
Кино

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В интервью Total Film, на которое ссылается издание «Союз», актриса поделилась своим видением фильма «Черная Вдова».
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Общество

В Минобороны рассказали о подготовке к параду Победы в Москве

В Москве продолжают готовиться к параду Победы. Все проходит в обычном режиме, дату или формат мероприятия менять не планируют.
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на письмо, в котором его призывают уйти в отставку.
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Российские истребители Су-35 оснастят «гиперзвуком»

Всего на борту Су-35 может находиться до четырех гиперзвуковых ракет. Ракеты Р-37М могут уничтожать цели на расстоянии в 200 километров.
ГЛАС.RU 02:47
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В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции

Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
РИА Новости 08:38
Политика

МИД России прокомментировал публикацию La Stampa о помощи Италии

Публикация газеты La Stampa о российской гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом в Италии является фальшивкой.
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Происшествия

Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку

ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Известия 08:43
Происшествия

В кировском стационаре больницы у пациента обнаружили коронавирус

Стационар Кировской горбольницы №9 закрыли на карантин после того, как у одного из пациентов тест-система показала положительный результат на коронавирус.
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X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки

Каждая сеть, говорится в сообщении, составит свой перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте «первой цены» (то есть самые дешевые), которые будут предложены покупателям без торговой наценки – по цене их приобретения у производителей.
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ЖКХ

Россиянам из-за коронавируса облегчат плату за услуги ЖКХ

Россиянам облегчат плату за услуги ЖКХ.
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Финансы

Сбербанк назвал условия выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты

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Интерфакс 06:23
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Политика

Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:04
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Экономика

Россияне назвали способы сохранить деньги при кризисе

Россияне назвали самые выгодные способы сохранения денег в условиях экономической нестабильности.
Lenta.ru 08:01
Общество

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Говорит Москва 00:33
Происшествия

В Коми замначальника Северной железной дороги подозревается в получении взятки

Расследование уголовного дела продолжается.
ИА БНК 08:57
Общество

В России выявили 771 случай заражения коронавирусом за сутки

В России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 3548 человек.
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Происшествия

Ярославские власти рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе

Ярославские власти ожидают результатов по 12 отправленным в федеральный центр положительным первичным тестам на коронавирус, сообщил губернатор Дмитрий Миронов.
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Футбол

Смолов посоветовал «Сельте» приобрести Головина

Российский форвард «Сельты» Федор Смолов посоветовал клубу из Виго приобрести своего соотечественника хавбека «Монако» Александра Головина.
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Политика

Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против введения единой валюты в Союзном государстве, но только это должна быть нейтральная валюта.
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Главред пермской газеты умерла от коронавируса

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Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
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Политика

В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский допустил возможную отправку для США новой партии гуманитарной помощи в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает ТАСС.
РБК 00:57
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