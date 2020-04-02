Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев. Всего по стране число заразившихся за сутки выросло на 771 и составило 3548. Как говорила утром в четверг заммэра города Анастасия Ракова, всего в столице врачи вылечили 140 заболевших COVID-19.

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

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Энергетика Цена на российскую нефть ушла в минус Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь значит, что в течение прошедших двух дней стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой Urals можно продавать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, говорит Парно.

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