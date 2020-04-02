Коронавирус
ИнтерфаксБолее половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет
Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев. Всего по стране число заразившихся за сутки выросло на 771 и составило 3548. Как говорила утром в четверг заммэра города Анастасия Ракова, всего в столице врачи вылечили 140 заболевших COVID-19.
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с чего всё началось
Почти 46 процентов среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33 процента — от 46 до 65 лет и еще около 15 процентов — старше 65 лет. Кроме того, среди всех пациентов шесть процентов составляют дети. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировали 2475 случаев коронавируса.Москва.Центр05:28
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Более половины новых заболевших коронавирусом моложе 45 лет
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:58
Около половины новых заболевших в Москве - люди моложе 45 лет
Будущее России. Национальные проекты04:44
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