Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксБолее половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Ранее федеральный штаб сообщил, что за сутки в Москве выявили 595 новых случаев. Всего по стране число заразившихся за сутки выросло на 771 и составило 3548. Как говорила утром в четверг заммэра города Анастасия Ракова, всего в столице врачи вылечили 140 заболевших COVID-19.
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с чего всё началось

В Москве все заболевшие находятся под медицинским наблюдением

Почти 46 процентов среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33 процента — от 46 до 65 лет и еще около 15 процентов — старше 65 лет. Кроме того, среди всех пациентов шесть процентов составляют дети. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировали 2475 случаев коронавируса.
Москва.Центр05:28

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Более половины новых заболевших коронавирусом моложе 45 лет

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:58

Около половины новых пациентов с коронавирусом в Москве моложе 45 лет – штаб

Москва 2404:39

Почти половина новых заболевших Covid‑19 в Москве являются людьми моложе 45 лет

РИАМО05:00

Около половины новых заболевших коронавирусом в Москве моложе 45 лет

Вечерняя Москва04:59

Более половины новых заболевших в Москве составляют люди моложе 45 лет

Интерфакс04:47

Около половины новых заболевших в Москве - люди моложе 45 лет

Будущее России. Национальные проекты04:44

Около половины новых заразившихся коронавирусом в Москве - люди моложе 45 лет

ТАСС05:01
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