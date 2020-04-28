Экономика
Новые ИзвестияБолее половины предпринимателей не смогли получить господдержку
В ТПП отмечают, что банки отказали трети предпринимателей в предоставлении кредитных каникул, кредитов на зарплату, реструктуризации кредитов и выдаче новых кредитов, не объясняя причины. Такая ситуация наблюдается в 75 российских регионов.
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с чего всё началось
Больше половины российских предпринимателей говорят, что за последнюю неделю в их работе ничего не изменилось и бизнес по-прежнему стоит. Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.Интерфакс02:10
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Половина предпринимателей в России не смогли получить помощь от государства
Московский Комсомолец02:48
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Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Общество
Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей
Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК вчера в 01:21
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
«Синдикат-100» назвал закон о фейках давлением на журналистов
Власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ, сказано в обращении, с которым выступило сегодня объединение российских изданий "Синдикат-100".
Кавказский узел 03:03
Общество
Аксенов сообщил о девяти заболевших коронавирусом в Крыму за сутки
Девять человек заболели коронавирусом в Крыму, сообщили в региональном оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.
ФАН 05:46
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России
Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Происшествия
На складе в Новой Москве произошел пожар
Пожар произошел на складе в Новой Москве, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.
ТАСС 07:28
Экономика
Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России
Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
Общество
Садовничий объявил о планах реформирования факультетов МГУ
Факультеты МГУ имени Ломоносова могут быть объединены в 14–16 научных школ, заявил ректор вуза Виктор Садовничий в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 07:08
Политика
США планируют выставить Китаю счёт за вспышку коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности выдвижения Вашингтоном финансовых претензий Пекину из-за распространения коронавируса.
Псковское агентство информации 04:49
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Происшествия
В Казани задержали ректора технологического университета
Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
Общество
На дне Черного моря нашли затонувший в 1941 году теплоход «Армения»
На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
FlashNord вчера в 09:37
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса
Более половины россиян поддерживают жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 05:06
Музыка
Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube
Мойка78 вчера в 08:32
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Здоровье
Минздрав доработает методические рекомендации по лечению коронавируса
Эксперты Министерства здравоохранения России доработают методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса, рассказали в пресс-службе ведомства.
Вечерняя Москва 06:02
Общество
От коронавируса умерли еще три жителя Самарской области
Всего в регионе новым коронавирусом было инфицировано 272 человека, 27 из которых выздоровели.
Волга Ньюс 04:18
Здоровье
Более 20 тысяч пациентов с ОРВИ находятся под медицинским наблюдением
Пациенты с симптомами ОРВИ находятся под постоянным контролем врачей и сотрудников информационного центра мониторинга.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:14
Футбол
Слуцкий отреагировал на высказывания вратаря «Крыльев Советов» Фролова
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу последнего резонансного высказывания голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который раскритиковал действия президента и правительства в период пандемии коронавируса.
Metaratings 06:59
Технологии
Минздрав сообщил о риске поражения мозга коронавирусом
Вирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, распространяясь в организме человека, может привести к поражению головного мозга.
РБК 07:48
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев скончался от пневмонии
Инфорос вчера в 11:47
Экономика
В ЦБ допустили возможность более активного снижения ключевой ставки
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может пойти на более активное снижение ключевой ставки.
RT на русском 06:57
Политика
Без МВФ Украину ждёт банкротство и нищета — Зеленский
Киев, 28 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Без поддержки со стороны МВФ Украина обанкротится и погрузится в нищету, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей статье, опубликованной 27 апреля в испанском издании El Pais.
REGNUM 02:33
Экономика
В Госдуме проходит совещание в главой ЦБ
Москва, 28 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Госдуме в режиме видеоконференции проходит совещание депутатов Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.
REGNUM 04:58
Происшествия
В обладминистрации разбираются с данными об умерших от коронавируса липчанах
На карте CORONAVIRUS (COVID-19) появилась информация о том, что в Липецкой области 4 умерших от коронавируса при 65 выписанных.
Most.tv 05:11