Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияБолее половины предпринимателей не смогли получить господдержку

В ТПП отмечают, что банки отказали трети предпринимателей в предоставлении кредитных каникул, кредитов на зарплату, реструктуризации кредитов и выдаче новых кредитов, не объясняя причины. Такая ситуация наблюдается в 75 российских регионов.
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с чего всё началось

В ТПП узнали, что половина бизнесменов не смогли получить обещанную государством поддержку

Больше половины российских предпринимателей говорят, что за последнюю неделю в их работе ничего не изменилось и бизнес по-прежнему стоит. Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.
Интерфакс02:10

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Мантуров назвал отрасли наиболее пострадавшие от коронавируса

News.ru07:53

Без поддержки оставили половину российских бизнесменов

Lenta.ru05:11

ТПП: господдержка недоступна более 50% бизнесменов

Интерфакс - Россия01:26

Половина предпринимателей в России не смогли получить помощь от государства

Московский Комсомолец02:48

Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку

Коммерсантъ02:23

Треть региональных предпринимателей не получили «нулевой» кредит на зарплаты

Ведомости01:49

Более половины предпринимателей не смогли получить обещанную государством поддержку, а трети компаний отказали банки

Фонтанка.Ру03:29
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Политика

Путин выступит с большим обращением

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
2K
Общество

Вильфанд предсказал температуру летом на уровне рекордных показателей

Вильфанд отметил, что последние 25 лет средние температуры повышаются и климатологи уже указывают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным.
РБК вчера в 01:21
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Политика

«Синдикат-100» назвал закон о фейках давлением на журналистов

Власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ, сказано в обращении, с которым выступило сегодня объединение российских изданий "Синдикат-100".
Кавказский узел 03:03
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Общество

Аксенов сообщил о девяти заболевших коронавирусом в Крыму за сутки

Девять человек заболели коронавирусом в Крыму, сообщили в региональном оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.
ФАН 05:46
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Политика

Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров в России

Президент России Владимир Путин напомнил, что риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:41
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Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
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Происшествия

На складе в Новой Москве произошел пожар

Пожар произошел на складе в Новой Москве, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах.
ТАСС 07:28
Экономика

Ректор ВШЭ допустил возможность обеднения среднего класса в России

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
RT на русском вчера в 23:15
2,1K
Общество

Садовничий объявил о планах реформирования факультетов МГУ

Факультеты МГУ имени Ломоносова могут быть объединены в 14–16 научных школ, заявил ректор вуза Виктор Садовничий в интервью ТАСС.
Коммерсантъ 07:08
5
Политика

США планируют выставить Китаю счёт за вспышку коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности выдвижения Вашингтоном финансовых претензий Пекину из-за распространения коронавируса.
Псковское агентство информации 04:49
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Политика

Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам

Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Напомним, что, по версии следствия, в 2004-2017 годах Сергей Юшко, работая в режиме полной занятости в технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета "Инновационных технологий" КНИТУ.
Российская газета 05:32
13
Общество

На дне Черного моря нашли затонувший в 1941 году теплоход «Армения»

На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
FlashNord вчера в 09:37
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Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
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Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Общество

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничениям из-за коронавируса

Более половины россиян поддерживают жесткие ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 05:06
169
Музыка

Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube

Мойка78 вчера в 08:32
5
Энергетика

В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»

Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
1,2K
Здоровье

Минздрав доработает методические рекомендации по лечению коронавируса

Эксперты Министерства здравоохранения России доработают методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса, рассказали в пресс-службе ведомства.
Вечерняя Москва 06:02
Общество

От коронавируса умерли еще три жителя Самарской области

Всего в регионе новым коронавирусом было инфицировано 272 человека, 27 из которых выздоровели.
Волга Ньюс 04:18
16
Здоровье

Более 20 тысяч пациентов с ОРВИ находятся под медицинским наблюдением

Пациенты с симптомами ОРВИ находятся под постоянным контролем врачей и сотрудников информационного центра мониторинга.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:14
96
Футбол

Слуцкий отреагировал на высказывания вратаря «Крыльев Советов» Фролова

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался по поводу последнего резонансного высказывания голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова, который раскритиковал действия президента и правительства в период пандемии коронавируса.
Metaratings 06:59
Технологии

Минздрав сообщил о риске поражения мозга коронавирусом

Вирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную инфекцию COVID-19, распространяясь в организме человека, может привести к поражению головного мозга.
РБК 07:48
Транспорт

Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве

РИА Новости 07:31
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Общество

Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев скончался от пневмонии

Инфорос вчера в 11:47
1K
Экономика

В ЦБ допустили возможность более активного снижения ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор может пойти на более активное снижение ключевой ставки.
RT на русском 06:57
Политика

Без МВФ Украину ждёт банкротство и нищета — Зеленский

Киев, 28 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Без поддержки со стороны МВФ Украина обанкротится и погрузится в нищету, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей статье, опубликованной 27 апреля в испанском издании El Pais.
REGNUM 02:33
14
Экономика

В Госдуме проходит совещание в главой ЦБ

Москва, 28 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Госдуме в режиме видеоконференции проходит совещание депутатов Госдумы во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной, передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля.
REGNUM 04:58
5
Происшествия

В обладминистрации разбираются с данными об умерших от коронавируса липчанах

На карте CORONAVIRUS (COVID-19) появилась информация о том, что в Липецкой области 4 умерших от коронавируса при 65 выписанных.
Most.tv 05:11
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