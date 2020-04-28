Больше половины российских предпринимателей говорят, что за последнюю неделю в их работе ничего не изменилось и бизнес по-прежнему стоит. Еще треть сказали, что их положение ухудшилось: они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.

с чего всё началось

В ТПП отмечают, что банки отказали трети предпринимателей в предоставлении кредитных каникул, кредитов на зарплату, реструктуризации кредитов и выдаче новых кредитов, не объясняя причины. Такая ситуация наблюдается в 75 российских регионов.

Более половины предпринимателей не смогли получить господдержку

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