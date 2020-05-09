Экономика
BFM.ruБолее половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться
«За вход на спасательные шлюпки надо заплатить», — грустно шутит владелица петербургской сети парикмахерских «Бигуди» и салонов красоты «Лаки Лайк» Лялья Садыкова. Она участвовала в онлайн-совещании бьюти-индустрии с бизнес-омбудсменом.
Читать в источнике
Оценить352
с чего всё началось
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами. К июлю около 60% представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться.Коммерсантъ08 мая в 15:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 06:10, Ашберн
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
Vprognoze.ru 04:27
Общество
Илон Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом
Основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск в воскресенье, 10 мая, в Twitter по-русски назвал идиотом бывшего министра труда США Роберта Райха, который занимал эту должность с 1993 по 1997 год.
Известия 04:42
Музыка
Новый клип группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Группа Little Big, солист которой Илья Прусикин родом из Забайкалья, выпустила новый клип на песню Hypnodancer, который сразу стал суперпопулярным.
Байкал24 вчера в 12:08
Здоровье
Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе
Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
Свободная Пресса вчера в 00:14
Общество
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия 05:39
Общество
Обновлена карта распределения коронавируса в Саратовской области
Отмечается, что обновлена карта распределения лабораторно подтвержденных случаев коронавируса по районам Саратовской области.
Четвертая Власть 07 мая в 08:26
Общество
Петербург вводит «масочный режим»
Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Игры
Опубликован трейлер игры про советских партизан в 1941 году
Игру «Партизаны 1941» планируют запустить уже этим летом, а пока работы над ней продолжаются.
Astera вчера в 13:43
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Здоровье
Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 на Украине превысило 15 тыс
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил, что смертность от COVID-19 на Украине не превышает 2,4%, что в шесть раз меньше, чем в Великобритании.
REGNUM 02:42
Единоборства
Олейник победил Вердума на турнире UFC 249
Российский боец смешанного стиля (ММА) в супертяжелом весе Алексей Олейник победил бразильца Фабрисио Вердума на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 в США.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Кристина Асмус с накладным животом станцевала под хит Леонида Агутина
Актриса Кристина Асмус с накладным животом станцевала динамичный танец под песню Леонида Агутина.
OAnews вчера в 00:36
Технологии
Раскрыты новые подробности о грядущих видеокартах NVIDIA
Согласно информации инсайдеров, видеокарты Ampere будут предназначены и для высокопроизводительных вычислений (HPC), и для игрового сегмента.
Ferra вчера в 08:55
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru вчера в 05:27
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Общество
За сутки зарегистрировано 67 новых случаев коронавируса в Югре
Федеральный оперштаб сообщил в воскресенье, 10 мая о 67 новых случаев COVID-19, зафиксированных в Югре за минувшие сутки.
Kursk.com 04:35
Общество
В правительстве оценили возможные сроки выхода из режима ограничений
Россия может выйти из режима ограничений из-за пандемии в конце мая – начале июня, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Mockva.ru вчера в 02:16
Общество
Минпросвещения готовится начать учебный год 1 сентября в очном формате
Министерство просвещения не планирует начинать новый учебный год раньше 1 сентября, заявил Глушко.
ТАСС 04:35
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM вчера в 06:47
Происшествия
В Омской области убили ветерана войны
В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:56
Политика
Путин рассказал, в чем заключается национальная идея России
Президент России Владимир Путин считает, что национальная идея России заключается в патриотизме.
Газета.Ru 03:44
Общество
139 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Kursk.com 03:47
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире по версии компания Canalys: iPhone 11 Xiaomi Redmi Note 8 / 8T Samsung Galaxy A51 Samsung Galaxy A10s Xiaomi Redmi Note 8 Pro iPhone 11 Pro Max Samsung Galaxy A20s Samsung Galaxy A01 Xiaomi Redmi 8A iPhone 11 Pro Как видно, Redmi Note 8 стал самым продаваемым в мире смартфоном на базе Android по итогам четвертого квартала 2019 года.
МонаВиста 08 мая в 16:30
Кино
Экранизацию «Возрождения» Кинга выпустят создатели фильма «Доктор Сон»
Лос-Анджелес, США, 9 мая 2020, 08:31 — REGNUM Над новым фильмом «Возрождение» по одноимённому роману Стивена Кинга будут работать режиссёр Майк Флэнеган и продюсер Тревор Мэйси.
REGNUM вчера в 01:31
Футбол
Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1
Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Технологии
Установлен наиболее точный симптом COVID 19
Наличие изменённого обоняния или вкуса в 7,4 раза повышает вероятность того, что у вас коронавирусная инфекция.
Доктор 08 мая в 05:18
Общество
Во Владимирской области зарегистрировано 83 новых случая коронавируса
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 03:16