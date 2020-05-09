Экономика
BFM.ruБолее половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться
«За вход на спасательные шлюпки надо заплатить», — грустно шутит владелица петербургской сети парикмахерских «Бигуди» и салонов красоты «Лаки Лайк» Лялья Садыкова. Она участвовала в онлайн-совещании бьюти-индустрии с бизнес-омбудсменом.
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с чего всё началось
Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами. К июлю около 60% представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться.Коммерсантъ08 мая в 15:02
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Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Единоборства
Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249
Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37
Общество
10 мая в Тверской области выписаны 18 переболевших коронавирусом
Выздоровели — 334 (включая 18 новых выписанных за сутки), летальных случаев — 10.
Афанасий-бизнес 03:50
Общество
Количество больных коронавирусом в регионе превысило 600 человек
В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 38 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 08 мая в 03:35
Политика
МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru 08 мая в 13:41
Происшествия
В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы
52-летний мужчина похитил юбилейную медаль, а затем повалил ветерана на землю и отнял 3 тыс. рублей, сообщается на сайте МВД по Республике Бурятия.
ТАСС 02:26
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Ведомости вчера в 15:17
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
Индийские и китайские военные подрались на границе
Столкновение между военнослужащими Индии и Китая произошло на границе двух стран. В конфликте участвовали около 50 человек с обеих сторон.
News.ru 04:38
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Политика
Путин рассказал о национальной идее в России
Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
Шоу-бизнес
Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью
Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет.
ФАН 02:14
Армия и оружие
Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар пугает США
News.ru 08 мая в 17:36
Единоборства
Бой Фергюсона и Гэтжи признан лучшим поединком вечера в UFC
Лучшим поединком вечера был признан бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, являвшийся главным событием турнира.
Чемпионат 02:51
Происшествия
В Омской области убили ветерана войны
В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:56
Общество
Роспотребнадзор утвердил меры для поэтапного снятия ограничений
Главный санитарный врач России Анна Попова утвердила методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мер при коронавирусной инфекции.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 13:30
Общество
ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе
Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Общество
Названы возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН.
Газета.Ru 04:47
Шоу-бизнес
Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки
Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
Общество
В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек
За сутки в России выявлены еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом (+5,5%) в 83 регионах, сообщает оперативный штаб в воскресенье.
Интерфакс 03:42
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания вчера в 12:18
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Общество
В Татарстане выявили 85 новых случаев коронавируса
По данным оперативного штаба в Татарстане на 10 мая, за прошедшие сутки в республики подтверждены еще 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Век 04:43
Общество
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
Общество
Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19
Лидером по-прежнему остается Москва (6703), за ней следуют Московская область (842), Нижегородская область (312), Санкт-Петербург (306), Дагестан и Татарстан (по 105).
РИА Новости 07 мая в 05:55
Происшествия
В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора
Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом пассажира, который заступился за кондуктора в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:16