Экономика

BFM.ruBFM.ruБолее половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться

«За вход на спасательные шлюпки надо заплатить», — грустно шутит владелица петербургской сети парикмахерских «Бигуди» и салонов красоты «Лаки Лайк» Лялья Садыкова. Она участвовала в онлайн-совещании бьюти-индустрии с бизнес-омбудсменом.
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с чего всё началось

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами. К июлю около 60% представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться.
Коммерсантъ08 мая в 15:02

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Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться

BFM.ruвчера в 21:16

Парикмахерским в России предрекли массовое банкротство

ФедералПрессвчера в 12:29

Российские парикмахеры оказались на грани банкротства

Народные новостивчера в 06:12

Российские парикмахеры не смогли получить помощь и их ждет банкротство

ИА Красная Веснавчера в 08:29

В России могут обанкротиться 60% салонов красоты и парикмахерских

АБНвчера в 07:34

Владельцы салонов красоты оказались на грани банкротства и просят помощи

DP.RUвчера в 10:17

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Коммерсантъ08 мая в 15:02
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Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
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Единоборства

Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249

Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов поздравил Гэтжи, который накануне победил Фергюсона

Нур 03:39
Общество

10 мая в Тверской области выписаны 18 переболевших коронавирусом

Выздоровели — 334 (включая 18 новых выписанных за сутки), летальных случаев — 10.
Афанасий-бизнес 03:50
Общество

Количество больных коронавирусом в регионе превысило 600 человек

В Калининградской области за последние сутки зафиксировали 38 новых случаев заболевания коронавирусом.
РБК Калининград 08 мая в 03:35
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Политика

МИД ответил на решение КС Молдавии по кредитному соглашению с Россией

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение конституционного суда Молдавии о признании кредитного соглашения с Россией неконституционным вызывает сожаление.
Газета.Ru 08 мая в 13:41
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Происшествия

В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы

52-летний мужчина похитил юбилейную медаль, а затем повалил ветерана на землю и отнял 3 тыс. рублей, сообщается на сайте МВД по Республике Бурятия.
ТАСС 02:26
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Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Ведомости вчера в 15:17
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,1K
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
1,5K
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
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Общество

Индийские и китайские военные подрались на границе

Столкновение между военнослужащими Индии и Китая произошло на границе двух стран. В конфликте участвовали около 50 человек с обеих сторон.
News.ru 04:38
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
1K
Политика

Путин рассказал о национальной идее в России

Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
2,1K
Шоу-бизнес

Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью

Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет.
ФАН 02:14
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Армия и оружие

Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар пугает США

News.ru 08 мая в 17:36
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Единоборства

Бой Фергюсона и Гэтжи признан лучшим поединком вечера в UFC

Лучшим поединком вечера был признан бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, являвшийся главным событием турнира.
Чемпионат 02:51
Происшествия

В Омской области убили ветерана войны

В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:56
68
Общество

Роспотребнадзор утвердил меры для поэтапного снятия ограничений

Главный санитарный врач России Анна Попова утвердила методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мер при коронавирусной инфекции.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 13:30
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Общество

ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе

Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
865
Общество

Названы возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН.
Газета.Ru 04:47
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Шоу-бизнес

Милла Йовович в День Победы опубликовала фото своей русской бабушки

Голливудская актриса Милла Йовович поделилась с подписчиками фотографиями своих бабушек и дедушек, которые прошли Великую Отечественную войну.
News.ru вчера в 05:59
26
Общество

В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек

За сутки в России выявлены еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом (+5,5%) в 83 регионах, сообщает оперативный штаб в воскресенье.
Интерфакс 03:42
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

В Сети набирает популярность очередной клип российской группы Little Big.
Культуромания вчера в 12:18
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Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
895
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
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Общество

В Татарстане выявили 85 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба в Татарстане на 10 мая, за прошедшие сутки в республики подтверждены еще 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Новый Век 04:43
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Общество

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
226
Общество

Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19

Лидером по-прежнему остается Москва (6703), за ней следуют Московская область (842), Нижегородская область (312), Санкт-Петербург (306), Дагестан и Татарстан (по 105).
РИА Новости 07 мая в 05:55
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Происшествия

В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора

Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом пассажира, который заступился за кондуктора в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:16
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