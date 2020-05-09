Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства. Иначе около 60% предпринимателей, работающих в этом секторе, окажутся банкротами. К июлю около 60% представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться.

с чего всё началось

«За вход на спасательные шлюпки надо заплатить», — грустно шутит владелица петербургской сети парикмахерских «Бигуди» и салонов красоты «Лаки Лайк» Лялья Садыкова. Она участвовала в онлайн-совещании бьюти-индустрии с бизнес-омбудсменом.

Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться

Общество Россиянам напомнили о следующих длинных выходных Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня. 372

Единоборства Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249 Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США). 61

Происшествия В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы 52-летний мужчина похитил юбилейную медаль, а затем повалил ветерана на землю и отнял 3 тыс. рублей, сообщается на сайте МВД по Республике Бурятия. 5

Общество Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании. 1,5K

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,1K

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 1,5K

Общество Индийские и китайские военные подрались на границе Столкновение между военнослужащими Индии и Китая произошло на границе двух стран. В конфликте участвовали около 50 человек с обеих сторон.

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 1K

Единоборства Бой Фергюсона и Гэтжи признан лучшим поединком вечера в UFC Лучшим поединком вечера был признан бой между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, являвшийся главным событием турнира.

Происшествия В Омской области убили ветерана войны В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК РФ. 68

Общество Роспотребнадзор утвердил меры для поэтапного снятия ограничений Главный санитарный врач России Анна Попова утвердила методические рекомендации для поэтапного снятия ограничительных мер при коронавирусной инфекции. 979

Общество Названы возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН. 11

Общество В России коронавирус диагностирован еще у 11 012 человек За сутки в России выявлены еще 11 012 случаев заболевания коронавирусом (+5,5%) в 83 регионах, сообщает оперативный штаб в воскресенье.

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 895

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая. 410

Общество В Татарстане выявили 85 новых случаев коронавируса По данным оперативного штаба в Татарстане на 10 мая, за прошедшие сутки в республики подтверждены еще 85 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 117

Общество Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке. 226

Общество Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 Лидером по-прежнему остается Москва (6703), за ней следуют Московская область (842), Нижегородская область (312), Санкт-Петербург (306), Дагестан и Татарстан (по 105). 252