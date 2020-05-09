Экономика

BFM.ruBFM.ruБолее половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться

«За вход на спасательные шлюпки надо заплатить», — грустно шутит владелица петербургской сети парикмахерских «Бигуди» и салонов красоты «Лаки Лайк» Лялья Садыкова. Она участвовала в онлайн-совещании бьюти-индустрии с бизнес-омбудсменом.
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с чего всё началось

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Обещанные субсидии не достались бьюти-индустрии Практически ни один из индивидуальных предпринимателей, владеющих парикмахерской или салоном красоты, не может получить обещанные властями субсидии и беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам.
Коммерсантъ08 мая в 15:02

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Более половины представителей бьюти-индустрии могут обанкротиться

BFM.ruвчера в 21:16

Парикмахерским в России предрекли массовое банкротство

ФедералПрессвчера в 12:29

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Коммерсантъ08 мая в 15:02

Российские парикмахеры не смогли получить помощь и их ждет банкротство

ИА Красная Веснавчера в 08:29

В России могут обанкротиться 60% салонов красоты и парикмахерских

АБНвчера в 07:34

Российские парикмахеры оказались на грани банкротства

Народные новостивчера в 06:12

Владельцы салонов красоты оказались на грани банкротства и просят помощи

DP.RUвчера в 10:17
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 22:46
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
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Общество

ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе

Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая, в результате образовались 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США на своей странице в Twitter.
РИА Новости вчера в 16:49
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Политика

В Великобритании опубликовали последние сообщения нацистов

Известия вчера в 22:14
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Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
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Происшествия

В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу

RT на русском вчера в 13:56
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Единоборства

Сегодня состоится поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Фергюсон и Гэтжи показали одинаковый вес перед своим боем на UFC 249, а также о том, что состоялась дуэль взглядов Фергюсона и Гэтжи.
ГЛАС.RU вчера в 08:31
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
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Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
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Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 08 мая в 06:11
1,6K
Общество

Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru вчера в 10:41
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Политика

Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение Белого дома в соцсетях с утверждением, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания.
РИА Новости вчера в 15:30
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Здоровье

Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 548 человек

В Бурятии число больных коронавирусом за сутки выросло на 30 человек.
Аргументы и Факты - Бурятия 07 мая в 21:32
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Единоборства

Генри Сехудо объявил о завершении карьеры

FightCard.ru 00:54
Общество

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости вчера в 14:48
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
579
Общество

Илон Маск перешёл на русский язык, чтобы обругать экс-министра США

Пало-Альто, США, 10 мая 2020, 07:42 — REGNUM Основатель компании Tesla перешёл на русский язык, чтобы ответить на критику бывшего американского министра труда Роберта Райха в социальной сети Twitter.
REGNUM 00:42
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

Ведомости вчера в 14:09
1,2K
Общество

Парад в Минске стал единственным на постсоветском пространстве

Торжественный парад в честь годовщины Великой Победы, который проходит 9 мая в Минске, оказался единственным на постсоветском пространстве, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
URA.Ru вчера в 06:04
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Шоу-бизнес

Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы

40-летняя Ольга Куриленко опубликовала поздравление с Днем Победы еще 8 мая.
StarHit.ru вчера в 21:40
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Политика

Зеленский призвал не делать из войны культ и хранить Победу в сердцах

Украина на государственном уровне отмечает 8 Мая как День памяти и примирения и 9 Мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
News.ru вчера в 06:48
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Космос

Известный уфолог обнаружил в кратере Луны инопланетные структуры

Мужчина изучил снимки Луны на сайте проекта LROC и обнаружил необычные структуры.
SterlitamakTime.ru 08 мая в 02:45
Общество

Россиянам перечислили угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Россиян предупредили об опасностях выхода на улицу в условиях теплой погоды и эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:42
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Технологии

Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса

Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы.
Комсомольская правда вчера в 12:06
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Происшествия

В Якутии выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

Якутск, 9 мая 2020, 07:22 — REGNUM В Якутии за сутки зарегистрировано 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM вчера в 00:22
1
Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая

Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
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Экономика

Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое

В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ 08 мая в 02:56
17
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