Экономика
Владивосток-НовостиБолее половины регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году
Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году в связи с превышением расходов над доходами, а также изменением цен на нефть и пандемией коронавируса, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на исследование российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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Эксперты: более 60 регионов РФ могут остаться без запасов ликвидности
Московский Комсомолецвчера в 18:12
Эксперты допустили, что свыше 60 регионов РФ могут оказаться без резервов в 2020 году
Газета.Ruвчера в 23:52
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Российских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге
В Москве полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. Об этом в пятницу, 13 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
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В Ленинградской области выявили первого заразившегося коронавирусом
В Ленинградской области зарегистрировали первый случай заражения новым коронавирусом.
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"С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.
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Кудрин озвучил потери России от обвала цен на нефть и падения рубля
Российский бюджет может потерять около 3 трлн рублей из-за обвала цен на нефть и падения рубля, считает глава Счетной палаты.
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Пентагон и Lockheed Martin ведут борьбу за доступ к данным по F-35
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Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
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Медики госпитализировали с подозрением на коронавирус уфимскую школьницу, недавно приехавшую из Франции.
Политика
На Украине совершено нападение на советника главы СНБО
Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
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Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменили из-за коронавируса
Этап Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке отменен. Об этом сообщает Международная федерация лыжных видов спорта (FIS).
Общество
Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны
Ранее сообщалось, что Чехия приняла решение приостановить с 14 марта выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за коронавируса.
Происшествия
На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян
На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magic находятся 20 россиян, у ряда пассажиров подозревают наличие коронавируса.
Происшествия
На Кубани задержали еще четырех членов банды полицейских
По версии следствия с 2016 по 2020 год сотрудники полиции стационарного поста ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" регулярно получали взятки с водителей фур.
Политика
Песков ответил на «детский» вопрос про «обнуление» сроков Путина
Возможное «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, которое позволит ему вновь баллотироваться в президенты в 2024 году, не означает, что будет изменена статья Конституции о максимальном количестве президентских сроков для одного человека.
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Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.
Футбол
У главного тренера лондонского «Арсенала» выявили коронавирус
Коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у главного тренера лондонского футбольного клуба «Арсенал» Микеля Артеты.
Политика
Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций
Президент России Владимир Путин в 12 части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева на машину на востоке Москвы
Водитель автомобиля погиб в результате падения дерева от сильного ветра на востоке Москвы.
Здоровье
Собянин посетил call-центр по вопросам распространения коронавируса
Около 5-6 тысяч звонков ежесуточно поступает в call-центр столичного департамента здравоохранения по вопросам распространения коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения call-центра.
Армия и оружие
Корвет «Ретивый» спустили на воду на «Северной верфи»
На корвете установлено мощное вооружение, которое обеспечивает безопасность с воздуха, а также водных и подводных угроз.
Политика
Один из основателей «Яблока» Лукин заявил о выходе из партии
Один из основателей партии "Яблоко", сенатор Владимир Лукин заявил РИА Новости, что уведомил руководство партии о выходе из ее рядов.
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Политика
Путин обсудил с Совбезом коронавирус, Идлиб и волатильность на рынках
Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках.
Политика
Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Шоу-бизнес
Бен Аффлек и Ана де Армас перестали скрывать свой роман
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Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.