Экономика

Владивосток-НовостиВладивосток-НовостиБолее половины регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году

Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году в связи с превышением расходов над доходами, а также изменением цен на нефть и пандемией коронавируса, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на исследование российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
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