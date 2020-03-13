Более 60 регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году в связи с превышением расходов над доходами, а также изменением цен на нефть и пандемией коронавируса, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на исследование российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

Более половины регионов РФ могут остаться без резервов в 2020 году

Общество В Петербурге запретили проведение массовых мероприятий "С 16 марта до 30 апреля устанавливается запрет на проведение на территории Санкт-Петербурга театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек", - говорится в сообщении.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак Ранее в интервью Вестям.Ru доктор Мясников ответил на вопрос, провоцирует ли рак процедура ЭКО, а также назвал два тревожных вопроса, которые могут говорить о надвигающейся депрессии.

Политика Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.

Политика На Украине совершено нападение на советника главы СНБО Киев, 12 марта 2020, 13:10 — REGNUM Советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергея Сивохо избили во время представления «платформы примирения», предназначенной для урегулирования конфликта между Украиной и Донбассом, сообщил 12 марта телеканал 112.ua.

Общество В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса в мире Вспышка коронавируса COVID-19 в мире, которую Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемией, может закончиться уже к июню, если все страны будут следовать инструкциям ВОЗ и примут все необходимые меры борьбы с инфекцией, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Происшествия На Кубани задержали еще четырех членов банды полицейских По версии следствия с 2016 по 2020 год сотрудники полиции стационарного поста ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" регулярно получали взятки с водителей фур.

Политика Песков ответил на «детский» вопрос про «обнуление» сроков Путина Возможное «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, которое позволит ему вновь баллотироваться в президенты в 2024 году, не означает, что будет изменена статья Конституции о максимальном количестве президентских сроков для одного человека.

Политика Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций Президент России Владимир Путин в 12 части интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций.

Здоровье Собянин посетил call-центр по вопросам распространения коронавируса Около 5-6 тысяч звонков ежесуточно поступает в call-центр столичного департамента здравоохранения по вопросам распространения коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения call-центра.

Политика Украина заявила о 12 заразившихся коронавирусом в ДНР Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти проверяют информацию о 12 заразившихся в городе Горловка, который находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).