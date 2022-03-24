Lenta.ruБолее половины российских инвесторов заработали на падении рубляБольше половины (56 процентов) российских инвесторов заработали на резком падении курса рубля из-за ситуации на Украине.Lenta.ruНа изменении курса инвесторы в среднем могли заработать 30-35 процентов от размера вложений, отметил руководитель группы продаж и клиентских операций ПСБ Игорь Федосенко.Lenta.ruБрокеры прогнозируют повышение объема вложений граждан на фондовом рынке.ИзвестияКороткие продажи будут запрещены, сообщили в Центробанке.ИзвестияЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИзвестияПодробнее о событииБолее половины российских инвесторов заработали на падении рубляLenta.ru07:49Опрос: 56% российских инвесторов заработали на падении рубляГоворит Москва02:56Российские инвесторы заработали до 35% от своих вложений на падении рубляBanki Loans04:57Больше половины российских инвесторов заработали на колебании курсов рубляГазета.Ru04:59Большая часть инвесторов заработала на падении рубляRB.RU22:08Большинству российских инвесторов помогло падение рубля – исследованиеМосковский Комсомолец21:50Больше половины российских инвесторов заработали на падении рубляИзвестия21:24Показать ещёОценить74Поделиться