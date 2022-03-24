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Более половины российских инвесторов заработали на падении рубля

Больше половины (56 процентов) российских инвесторов заработали на резком падении курса рубля из-за ситуации на Украине.
Lenta.ru
На изменении курса инвесторы в среднем могли заработать 30-35 процентов от размера вложений, отметил руководитель группы продаж и клиентских операций ПСБ Игорь Федосенко.
Lenta.ru
Брокеры прогнозируют повышение объема вложений граждан на фондовом рынке.
Известия
Короткие продажи будут запрещены, сообщили в Центробанке.
Известия

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Более половины российских инвесторов заработали на падении рубля
Lenta.ru07:49
Опрос: 56% российских инвесторов заработали на падении рубля
Говорит Москва02:56
Российские инвесторы заработали до 35% от своих вложений на падении рубля
Banki Loans04:57
Больше половины российских инвесторов заработали на колебании курсов рубля
Газета.Ru04:59
Большая часть инвесторов заработала на падении рубля
RB.RU22:08
Большинству российских инвесторов помогло падение рубля – исследование
Московский Комсомолец21:50
Больше половины российских инвесторов заработали на падении рубля
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