Общество
РосбалтБолее половины российских подростков сталкивались с травлей в школе
Более половины — 52% — российских школьников сталкивались с агрессией в школе. При этом более 15% школьников предпочтут никому об этом не рассказывать. Как правило, травля в школе связана с внешностью, одеждой или национальностью.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
Баскетбол
ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Шоу-бизнес
Вележева изложила свою версию конфликта в Шереметьево
Актриса Лидия Вележева рассказала свою версию инцидента в Шереметьево, где из-за нее задержали рейс Москва – Тель-Авив.
Общество
Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой
Люди считают, что не сошлись характерами. Но основной причиной может стать банальное несовпадение гороскопов.
Политика
Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
Футбол
Семак назвал причину отсутствия Дзюбы в матче с «Томью»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Артём Дзюба не попал в заявку на матч 1/16 финала Кубка России с «Томью» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Политика
Орбан назвал условие принятия Венгрией заявления НАТО по Украине
Заявление НАТО по Украине не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерским меньшинствам, проживающим в Закарпатье.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Наука
Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом
Авто
«АвтоВАЗ» остановит предприятия на два дня
Согласно опубликованому в соцсети «ВКонтакте» приказу, компания «АвтоВАЗ» вводит простой на всех своих сборочных линиях, который продлится в период с 31 октября по 1 ноября текущего года.
Политика
«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»
Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
Экономика
ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года.
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Кино
HBO отказался от приквела «Игры престолов»
Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Финансы
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Происшествия
Подросток устроил стрельбу в московской школе
Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Футбол
ЦСКА вырвал победу у «Уфы» и вышел в четвертьфинал Кубка России
ЦСКА одержал трудную победу над "Уфой" в матче 1/8 финала Кубка России.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Происшествия
В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка
Здоровье
Онколог заявил, что рак невозможно победить
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Хоккей
СКА в серии буллитов победил «Витязь»
«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов проиграл СКА — 2:3. У хозяев голы на счету Станислава Гребенщикова и Миро Аалтонена.
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Политика
Путин: Россия делает все, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что христиане Ближнего Востока находятся в бедственном положении, а Россия делает все, чтобы поддержать их.