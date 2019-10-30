Общество

РосбалтРосбалтБолее половины российских подростков сталкивались с травлей в школе

Более половины — 52% — российских школьников сталкивались с агрессией в школе. При этом более 15% школьников предпочтут никому об этом не рассказывать. Как правило, травля в школе связана с внешностью, одеждой или национальностью.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Более половины российских школьников сталкивались с проявлением агрессии в учебном заведении

Эхо Москвы13:00

Более половины российских школьников сталкивались с агрессией сверстников

Москва 2410:37

Исследование: каждый второй подросток в России сталкивался с агрессией в школе

Дождь07:06

Исследованы сексуальные и политические предпочтения учащихся

Коммерсантъ09:34

Российские подростки рассказали об отношении к ЛГБТ

Lenta.ru08:27

Опрос: порядка 57% российских школьников сталкивались с проявлением агрессии в школе

ТАСС10:17

Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе

РБК06:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
Баскетбол

ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги

RT на русском 15:33
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Кино

Жене понравилось ходить налево после многочисленных измен мужа

Вольск.ру 11:30
Шоу-бизнес

Вележева изложила свою версию конфликта в Шереметьево

Актриса Лидия Вележева рассказала свою версию инцидента в Шереметьево, где из-за нее задержали рейс Москва – Тель-Авив.
Взгляд.ру 11:25
Общество

Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой

Люди считают, что не сошлись характерами. Но основной причиной может стать банальное несовпадение гороскопов.
Говорит Уфа вчера в 00:05
Политика

Зеленский призвал к безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
RT на русском 05:31
Футбол

Семак назвал причину отсутствия Дзюбы в матче с «Томью»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему нападающий Артём Дзюба не попал в заявку на матч 1/16 финала Кубка России с «Томью» (в данный момент счёт 1:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионат 13:33
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском 15:05
Политика

Орбан назвал условие принятия Венгрией заявления НАТО по Украине

Заявление НАТО по Украине не будет одобрено венгерской стороной без учета предложений по венгерским меньшинствам, проживающим в Закарпатье.
ТАСС 14:16
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 07:22
Наука

Необработанное красное мясо является наиболее вредным продуктом

Уфимские Заметки вчера в 14:09
Авто

«АвтоВАЗ» остановит предприятия на два дня

Согласно опубликованому в соцсети «ВКонтакте» приказу, компания «АвтоВАЗ» вводит простой на всех своих сборочных линиях, который продлится в период с 31 октября по 1 ноября текущего года.
SpeedMe вчера в 00:24
Происшествия

При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети

REGNUM 06:32
Политика

«Нафтогаз» прокомментировал разрешение Дании на «Северный поток — 2»

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
RT на русском 09:38
Экономика

ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года

В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года.
Татар-информ 08:52
Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия 10:54
Кино

HBO отказался от приквела «Игры престолов»

Телеканал HBO отказался от создания приквела популярного сериала "Игра престолов", в котором одну из главных ролей должна была сыграть австралийская актриса Наоми Уоттс.
Kinonews.ru вчера в 17:31
Общество

Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости 10:30
Финансы

ФРС США снизила ставку третий раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
РБК 14:01
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Футбол

ЦСКА вырвал победу у «Уфы» и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА одержал трудную победу над "Уфой" в матче 1/8 финала Кубка России.
Soccer.ru 13:54
Киберспорт

В Apex Legends с момента релиза сыграли 70 млн игроков

REGNUM 09:29
Технологии

Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей

Телеканал 360° вчера в 11:53
Происшествия

В детском саду в Ярославле воспитанники жестоко избили ребенка

АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:46
Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

ТАСС 09:19
Здоровье

Онколог заявил, что рак невозможно победить

9111.ru 04:31
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Хоккей

СКА в серии буллитов победил «Витязь»

«Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов проиграл СКА — 2:3. У хозяев голы на счету Станислава Гребенщикова и Миро Аалтонена.
Спорт-Экспресс 15:11
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Политика

Путин: Россия делает все, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что христиане Ближнего Востока находятся в бедственном положении, а Россия делает все, чтобы поддержать их.
МИР 24 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное