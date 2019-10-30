Более половины — 52% — российских школьников сталкивались с агрессией в школе. При этом более 15% школьников предпочтут никому об этом не рассказывать. Как правило, травля в школе связана с внешностью, одеждой или национальностью.

Более половины российских подростков сталкивались с травлей в школе

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