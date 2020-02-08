Подавляющее большинство россиян знает об изменениях, которые предложил внести в Конституцию РФ президент Владимир Путин, поддерживает их и готово принять участие во всероссийском опросе по ним.

с чего всё началось

Подавляющее большинство россиян знает о предложенных президентом РФ Владимиром Путиным изменениях Конституции РФ, поддерживает их и готово участвовать в соответствующем всероссийском опросе.

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