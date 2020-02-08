Политика

ФАНФАНРоссияне поддерживают предложенные президентом изменения в Конституцию

Подавляющее большинство россиян знает о предложенных президентом РФ Владимиром Путиным изменениях Конституции РФ, поддерживает их и готово участвовать в соответствующем всероссийском опросе.
Читать в источнике
Комментировать7598
с чего всё началось

Опрос: россияне знают и поддерживают предложенные президентом изменения в Конституцию

Подавляющее большинство россиян знает об изменениях, которые предложил внести в Конституцию РФ президент Владимир Путин, поддерживает их и готово принять участие во всероссийском опросе по ним.
ТАССвчера в 14:44

Подробнее о событии

Социологи узнали отношение россиян к пенсионным поправкам в Конституцию. И не только

URA.Ruвчера в 14:11

Россияне готовы прийти на голосование по поправкам в Конституцию

Телеканал 360°вчера в 15:50

Опрос: россияне знают и поддерживают предложенные президентом изменения в Конституцию

ТАССвчера в 14:44

Более 60% россиян заявили о желании голосовать по поправкам в Конституцию

РБКвчера в 15:54

Что еще стоит изменить в политическом законодательстве

Expert.ruвчера в 13:25

Россияне одобряют поправки в Конституцию, но не понимают смысл Госсовета

Ведомостивчера в 13:20

«Нет!» значит, дед. Что может сказать оппозиция о правках Конституции

Новая газета08 февраля в 10:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

У самолета авиакомпании "ЮТэйр", совершившего жесткую посадку в аэропорту Усинска, произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе перевозчика.
РИА Новости вчера в 15:29
Кино

Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

Фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" завоевал главную награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм".
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 07 февраля в 12:04
Общество

Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса

Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
REGNUM вчера в 13:40
Авто

Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый пикап

Компания Nissan решила наградить владельца Nissan Frontier, который смог проехать на грузовике более миллиона миль.
Car.ru вчера в 22:25
Футбол

Ибрагимович забил в дерби, но не спас «Милан» от камбэка «Интера»

Встреча 23 тура завершилась победой футболистов в сине-черной форме со счетом 4:2. "Милан" выиграл первый тайм после результативных действий Златана Ибрагимовича.
Вести.Ru вчера в 16:52
Авто

Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем вчера в 22:03
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722

Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722.
RT на русском 07 февраля в 19:51
Политика

Экзитпол: правящая партия Азербайджана получает большинство на выборах

RT на русском вчера в 12:47
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Армия и оружие

СМИ узнали о планах вооружить Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Ракету «Кинжал» впервые представили публике во время послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года.
РБК вчера в 21:06
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru 08 февраля в 09:35
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 08 февраля в 00:29
Происшествия

Число пострадавших в аварии в Кузбассе продолжает расти

Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Кузбассе увеличилось до 38 человек.
Вести.Ru вчера в 13:29
Футбол

Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Вести.Ru вчера в 15:22
Экономика

Глава «РТ-Инвест» заявил о плане построить 30 мусорных заводов в России

В конце декабря 2019 года гендиректор «Ростеха» (владеет 25,01% «РТ-Инвест») Сергей Чемезов также сказал РБК, что считает необходимым построить, как минимум, 25–30 таких заводов в России, включая Сочи.
РБК вчера в 23:30
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

BFM.ru вчера в 15:55
Армия и оружие

Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза 07 февраля в 01:10
Футбол

Дзюба посоветовал болельщикам засунуть свое мнение в одно место

Форвард и капитан национальной сборной России и питерского «Зенита» предложил некоторым клубным фанатам на играх сборной помалкивать, а свое мнение относительно конкретных игроков засунуть подальше.
Sport-place вчера в 11:27
Здоровье

Медики назвали 5 продуктов с магнием, которые предотвратят инфаркт

Магний играет важную роль в поддержании сердечного ритма, его нехватка может увеличить риск инфаркта.
Волгоградская правда вчера в 20:59
Культура

Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

Uznayvse.ru 07 февраля в 07:16
Культура

Скончался композитор Сергей Слонимский

Россия – Культура вчера в 07:36
Политика

В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии

Норвежские власти ведут противоречивую политику в отношении российских ученых на архипелаге Шпицберген.
РИА Новости вчера в 17:03
Хоккей

Шестеркин выйдет в основе на матч «Рейнджерс» против «Лос-Анджелеса»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин выйдет в основе на матч регулярного чемпионата против "Лос-Анджелеса".
Газета.Ru 08 февраля в 19:51
Космос

Ученые разработают технологии защиты планеты от небесных тел

По информации издания «Территория новостей», впервые ледяное облако было зафиксировано девять лет назад во время наблюдения за небесными телами.
Политическая Экспертиза 08 февраля в 19:01
Политика

Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что паника вокруг коронавируса выгодна для тех, кто хочет сдержать развитие КНР, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 10:07
Происшествия

На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека

Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.
Российская газета вчера в 05:13
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ростов» по пенальти

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в рамках предсезонного турнира в Дохе «Кубок Париматч Премьер» — 4:3. В состве железнодорожников голы забили Мурило, Гжегож Крыховяк и Дмитрий Рыбчинский.
Спорт-Экспресс вчера в 12:06
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное