Политика
ФАНРоссияне поддерживают предложенные президентом изменения в Конституцию
Подавляющее большинство россиян знает о предложенных президентом РФ Владимиром Путиным изменениях Конституции РФ, поддерживает их и готово участвовать в соответствующем всероссийском опросе.
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с чего всё началось
Подавляющее большинство россиян знает об изменениях, которые предложил внести в Конституцию РФ президент Владимир Путин, поддерживает их и готово принять участие во всероссийском опросе по ним.ТАССвчера в 14:44
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