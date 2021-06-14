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Более половины россиян хотели бы взять вторую ипотеку

Аналитики провели исследование и выяснили, что более половины российских ипотечных заемщиков в ближайшие 10 лет хотят взять вторую ипотеку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.В источнике

С чего всё началось

Более половины российских заемщиков хотят взять вторую ипотеку, узнали эксперты Online-Ipoteka

Более половины российских ипотечных заемщиков в ближайшие десять лет намерены взять вторую ипотеку, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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