Аналитики провели исследование и выяснили, что более половины российских ипотечных заемщиков в ближайшие 10 лет хотят взять вторую ипотеку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka.

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С чего всё началось Более половины российских заемщиков хотят взять вторую ипотеку, узнали эксперты Online-Ipoteka Более половины российских ипотечных заемщиков в ближайшие десять лет намерены взять вторую ипотеку, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости 02:08