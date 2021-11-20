Можно ли сравнить «Волгу» ГАЗ-24 и Merсedes W123?

Mercedes W123 представили зимой 1976 года, поэтому "Волгу" правильно сравнивать с W114, но последний к тому времени сняли с производства, а ГАЗ еще долго потом выпускали.