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Более половины россиян хотят взять ипотеку

Чаще всего респонденты хотят получить 3–10 млн руб.
Коммерсантъ
17% респондентов не собираются брать ипотеку.
Banki Loans
Более 10 миллионов рублей кредитных средств на покупку жилья планируют взять 21% граждан, сумму в пределах 3 миллионов рублей – всего 16% респондентов.
РИА Новости
По данным Росреестра, в 2021 году россияне взяли уже 3,2 млн ипотечных кредитов.
Российская газета

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