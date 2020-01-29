Общество

Газета.RuГазета.RuБолее половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса Аналитического центра НАФИ.
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с чего всё началось

Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату

Большинство работающих россиян не ожидают роста зарплаты в 2020 году. Согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении РБК), 54% считают, что ее уровень останется таким же, как в прошлом.
РБКвчера в 22:02

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Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Газета.Ru00:23

Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату

Piter.tv00:19

Большинство граждан России не надеется на повышение зарплаты в 2020 году

Красная весна00:14

Россияне назвали необходимый для роста производительности уровень зарплат

Российская газета00:13

Россияне назвали мотивирующую их прибавку к зарплате

Lenta.ruвчера в 23:21

Россияне рассказали о зарплате, ради которой готовы лучше работать

URA.Ruвчера в 22:35

Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату

РБКвчера в 22:02
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Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Общество

Посольство РФ в Пекине связалось со 177 россиянами в провинции Хубэй

Посольство России в Китае установило связь со 177 российскими гражданами на территории провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка нового типа коронавируса, заявили в российской дипмиссии.
Интерфакс вчера в 23:38
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 16:55
Армия и оружие

Войска Дамаска вошли в город Маарат ан-Нуман в Идлибе

REGNUM вчера в 09:14
Политика

ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Газета.Ru вчера в 12:10
Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

В Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
RT на русском 00:20
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову заподозрили в беременности

Многие фанаты заподозрили, что она беременна из-за ее округлившихся форм.
Культуромания 00:22
Происшествия

Рейс «Москва-Екатеринбург» задержали из-за детского горшка

Как сообщает E1.RU со ссылкой на пассажиров борта, сотрудники авиакомпании «Победа» пытались снять с рейса маму с двумя детьми – 11 лет и полтора года.
Вестник 00:25
Кино

Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания вчера в 14:36
Политика

В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
RT на русском вчера в 10:57
Футбол

Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»

Известия вчера в 08:32
Здоровье

В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом.
Газета.Ru 00:51
Общество

Курорты Египта могут открыться для россиян в апреле

По данным "Интерфакса", российская инспекция по авиабезопасности разрешила открыть авиасообщение между Россией и курортами Красного моря.
Вестник Кавказа вчера в 08:39
Здоровье

Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России

Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

«Исчезнувшая» в Перу Виктория Боня вышла на связь

Московский Комсомолец вчера в 23:25
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей

Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
7Дней.ру вчера в 11:00
Происшествия

Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК вчера в 15:30
Гаджеты

Apple устранила многомесячную проблему в новых iPhone

Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для iPhone и iPad — iOS 13.3.1 и iPadOS 13.3.1.
iXBT.com вчера в 20:22
Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
ToDay News Ufa вчера в 01:43
Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
REGNUM вчера в 23:45
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Красная весна вчера в 12:39
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Коммерсантъ вчера в 19:38
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Шоу-бизнес

Гагарина вышла на сцену в костюме с экстремально глубоким декольте

Пятый канал вчера в 08:00
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