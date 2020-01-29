Общество
Газета.RuБолее половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса Аналитического центра НАФИ.
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Большинство работающих россиян не ожидают роста зарплаты в 2020 году. Согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении РБК), 54% считают, что ее уровень останется таким же, как в прошлом.РБКвчера в 22:02
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