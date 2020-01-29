Общество

Газета.RuГазета.RuБолее половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса Аналитического центра НАФИ.
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с чего всё началось

Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату

Большинство работающих россиян не ожидают роста зарплаты в 2020 году. Согласно результатам опроса Аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении РБК), 54% считают, что ее уровень останется таким же, как в прошлом.
РБКвчера в 22:02

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Россияне назвали размер зарплаты, ради которой готовы трудиться усерднее

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Россияне рассказали о готовности лучше работать после роста зарплаты

News.ru02:01

Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату

РБКвчера в 22:02

Россияне назвали необходимый для роста производительности уровень зарплат

Российская газета00:13

Россияне назвали мотивирующую их прибавку к зарплате

Lenta.ruвчера в 23:21

Россияне рассказали о зарплате, ради которой готовы лучше работать

URA.Ruвчера в 22:35

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Газета.Ru00:23
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Происшествия

Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

Lenta.ru 02:03
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
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Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
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Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
АБН 00:34
Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Ведомости 02:02
Происшествия

Экс-глава Удмуртии Соловьев заявил о своей невиновности

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев заявил, что не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества республики.
ИжевскИнфо.РУ 01:55
Футбол

Александр Кокорин не поедет на второй сбор «Зенита»

ТК Звезда вчера в 07:52
Технологии

Японцы создали беспилотный электрический трактор

Японская компания Kubota, занимающаяся производством тяжелой техники, представила прототип беспилотного сельскохозяйственного трактора.
N+1 вчера в 08:21
Происшествия

В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина

На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.
Российская газета вчера в 06:22
Экономика

ЦБ решил санировать «Севастопольский морской банк»

Центробанк принял решение о санации «Севастопольского морского банка». Об этом в пресс-службе регулятора рассказали в среду, 29 января.
Известия 01:50
Армия и оружие

Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией

Через КПП «Кафр-Лусейн» в сирийской провинции Идлиб прошла турецкая военная колонна, сообщают СМИ.
Взгляд.ру 27 января в 20:18
Теннис

Александр Зверев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал Australian Open

Представляющий Германию теннисист Александр Зверев впервые в карьере стал полуфиналистом турнира Большого шлема, выйдя в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2020.
Sport24.ru 01:07
Армия и оружие

Израильский КАЗ Iron Fist научили бороться с подкалиберными снарядами

Противотанковая граната (справа) и поражающий элемент КАЗ Iron Fist Израильская компания Elbit Systems провела испытания усовершенствованной системы активной защиты для ОБТ и другой техники Iron Fist.
Военное обозрение 01:10
Гаджеты

Рассекречен дизайн и характеристики Samsung Galaxy Z Flip

Следующая раскладушка с гибким дисплеем Samsung Galaxy Z Flip будет показана уже 11 февраля на специальном мероприятии компании Galaxy Unpacked 2020.
The GEEK вчера в 13:59
Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
REGNUM вчера в 23:45
Политика

Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Газета.Ru 00:33
Политика

ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Lenta.ru 01:56
Общество

Челябинец отправил президенту Путин деньги, чтобы достроили его дом

Новый День 02:08
Происшествия

Коронавирус пока не подтвержден у госпитализированных воронежцев

Глава воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал о предварительном диагнозе госпитализированных накануне мужчины и женщины.
Kursk.com 01:33
Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба

Фанаты клуба английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом исполнительного вице-президента клуба Эда Вудворда, которого считают главной причиной неудачного выступления команды.
РБК 01:40
Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне

В Кремле «категорически не согласились» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны.
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Армия и оружие

Bild: германские солдаты тренируются на автомобилях из-за нехватки БМП

Коммерсантъ вчера в 07:38
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Армия и оружие

Вьетнам заказал у России самолеты Як-130 за $350 млн

Известия 01:12
Финансы

Россия сократила расчеты в долларах со странами БРИКС более чем на 30%

Доля американской валюты в расчетах между Россией и странами БРИКС сократилась с 79,9% до 50,4%, или на $17,45 млрд только за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Газета.Ru 00:06
Политика

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
РИА Новости 01:32
Армия и оружие

СМИ опубликовали видео первых полетов новейших Су-35С в Карелии

Истребители последнего поколения Су-35С отработали первые воздушные задачи в 2020 году в Карелии. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:59
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Известия 01:38
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