Молодые россияне и люди с высшим образованием чаще других ожидают роста зарплат. Среди работающих в возрасте от 18 до 24 лет роста ожидают 45%, в возрасте от 25 до 34 лет — 39%, а среди тех, кто окончил вузы, — 33%. В среднем на увеличение зарплат в новом году рассчитывают 29% занятых.

с чего всё началось

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса Аналитического центра НАФИ.

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Армия и оружие Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.

Политика Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.

Политика Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Общество Как российские АЗС обманывают покупателей Чаще всего покупатель рискует быть обманутым за те минуты, что расплачивается на кассе.

Общество Первые чартеры в Египет могут полететь уже в апреле Планируется, что сначала представители России и Египта подпишут протокол об авиабезопасности, затем уже президент РФ Владимир Путин должен дать разрешение на отправку чартеров на курорты Красного моря.

Культура В Москве открывается выставка Сальвадора Дали Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.

Наука Горизонтальный перенос генов у бактерий не зависит от антибиотиков Во время недавнего исследования специалисты из Уппсальского университета выявили, что большое количество клинических бактерий туберкулеза содержат мутацию в гене, который отвечает за производство белка RpoB.

Происшествия У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.