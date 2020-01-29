Общество

Газета.RuГазета.RuБолее половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса Аналитического центра НАФИ.
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Молодые россияне и люди с высшим образованием чаще других ожидают роста зарплат. Среди работающих в возрасте от 18 до 24 лет роста ожидают 45%, в возрасте от 25 до 34 лет — 39%, а среди тех, кто окончил вузы, — 33%. В среднем на увеличение зарплат в новом году рассчитывают 29% занятых.
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