Невские Новости 9

Нынешняя ситуация в экономике не располагает к совершению крупных покупок, считает 62% россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опроса социологов показывают, что лишь 14% российских граждан называют нынешнее время удачным для кредитования.