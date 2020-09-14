Более половины россиян не собираются делать крупных покупок
Нынешняя ситуация в экономике не располагает к совершению крупных покупок, считает 62% россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опроса социологов показывают, что лишь 14% российских граждан называют нынешнее время удачным для кредитования.В источнике
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Большинство россиян считают плохой идеей в настоящее время брать кредиты и делать крупные покупки
Интерфакс - Россиявчера в 06:53