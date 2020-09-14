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Более половины россиян не собираются делать крупных покупок

Нынешняя ситуация в экономике не располагает к совершению крупных покупок, считает 62% россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты опроса социологов показывают, что лишь 14% российских граждан называют нынешнее время удачным для кредитования.В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

Свыше половины россиян высказались против крупных покупок

Вести.Ruвчера в 10:50
Аргументы и Факты

ВЦИОМ изучил потребительское и кредитное доверие россиян

Аргументы и Фактывчера в 08:31
Эхо Москвы

Около половины россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают, что сейчас лучшее время, чтобы забрать деньги с банковского счета

Эхо Москвывчера в 07:37
REGNUM

ВЦИОМ: 74% граждан в РФ не считают нынешний момент удачным для кредитования

REGNUMвчера в 07:27
SIA.ru

Показатели потребительского и кредитного доверия постепенно возвращаются к докризисным значениям

SIA.ruвчера в 07:07
Интерфакс - Россия

Большинство россиян считают плохой идеей в настоящее время брать кредиты и делать крупные покупки

Интерфакс - Россиявчера в 06:53
ТАСС

Опрос: более половины россиян считают нынешнее время неудачным для крупных покупок

ТАССвчера в 06:51

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Газета.Ruвчера в 13:22

Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 12:01
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Продажи нового iPhone 12 могут начаться уже 16 сентября

Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые китайские инсайдеры утверждают, что сразу же на следующий день после презентации iPhone 12, то есть шестнадцатого сентября текущего года, могут начаться продажи нового мобильного устройства.
ToDay News Ufa17:58
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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