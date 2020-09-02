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МИР 24
МИР 24

Более половины россиян ошиблись в дате начала Второй мировой войны

Более половины россиян неверно назвали год начала Второй мировой войны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.В источнике
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Коммерсантъ

Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны

Коммерсантъвчера в 10:04
Известия

Почти половина россиян ошиблись в дате начала Второй мировой войны

Известиявчера в 10:03
РБК

Почти половина россиян ошиблись с датой начала Второй мировой войны

РБКвчера в 09:35
Газета.Ru

Опрос: менее половины россиян знают год начала Второй мировой войны

Газета.Ruвчера в 09:43
Lenta.ru

Почти половина россиян неверно назвали дату начала Второй мировой войны

Lenta.ruвчера в 09:57
ТАСС

ВЦИОМ: больше половины россиян неверно определили дату начала Второй мировой войны

ТАССвчера в 09:20
РИА Новости

Опрос: почти половина россиян ошиблись в дате начала Второй мировой

РИА Новостивчера в 09:12

Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным

Берлин ждет от Москвы объяснений по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, на эти вопросы может и должно ответить правительство РФ, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.
Меркель призвала власти РФ дать объяснения по ситуации с Навальным
Интерфаксвчера в 11:46
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В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей

В городе Бугульме на юго-востоке Татарстана застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Городовой1 сентября в 11:05
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русскомвчера в 08:20
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«Ак Барс» обыграл в овертайме ЦСКА в матче за Кубок открытия КХЛ

Казанский "Ак Барс" завоевал Кубок открытия, обыграв в первом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 столичный ЦСКА - 3:2. Победный гол в овертайме на счету Дмитрия Воронкова.
Российская газетавчера в 15:21

Создание квантовых сенсоров в России может быть заморожено

При сокращении бюджетной поддержки программы до 7 млрд руб. средств хватит только на проведение научно-исследовательских работ – однако поставить выпуск квантовых сенсоров на поток и даже создать их промышленные образцы не получится, предупреждает представитель «Ростеха».
Ведомости18:58

В ряде районов Приморья отменены занятия в школах из-за тайфуна

В трёх городах и двух районах Приморского края отменены занятия в школах из-за приближающегося тайфуна «Майсак», сообщает региональное госучреждение по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от ЧС.
RT на русском19:45
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