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МИР 24
МИР 24

Более половины россиян ошиблись в дате начала Второй мировой войны

Более половины россиян неверно назвали год начала Второй мировой войны, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.В источнике
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Коммерсантъ

Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны

Коммерсантъвчера в 10:04
Известия

Почти половина россиян ошиблись в дате начала Второй мировой войны

Известиявчера в 10:03
РИА Новости

Опрос: почти половина россиян ошиблись в дате начала Второй мировой

РИА Новостивчера в 09:12
Газета.Ru

Опрос: менее половины россиян знают год начала Второй мировой войны

Газета.Ruвчера в 09:43
РБК

Почти половина россиян ошиблись с датой начала Второй мировой войны

РБКвчера в 09:35
ТАСС

ВЦИОМ: больше половины россиян неверно определили дату начала Второй мировой войны

ТАССвчера в 09:20
Lenta.ru

Почти половина россиян неверно назвали дату начала Второй мировой войны

Lenta.ruвчера в 09:57

Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12

JBL представила свежие портативные динамики GO 3, Clip 4 и Xtreme 3

JBL Go 3 (слева) и JBL Clip 4 Все три динамика получили большой выделяющийся логотип JBL на лицевой стороне, тканевую отделку почти со всех сторон, особые выделяющиеся силиконовые полоски внизу — чтобы устройства хорошо держались на поверхности даже при воспроизведении самой громкой музыки.
3DNewsвчера в 10:01

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUMвчера в 05:13
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