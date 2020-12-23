Более половины россиян ожидают лучшего от 2021 года
Более половины россиян надеются, что 2021-й для них окажется лучше, чем 2020-й. Об этом 23 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования банка «Открытие».В источнике
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Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучше
Более половины россиян надеются, что следующий год для них окажется лучше текущего, а каждый десятый гражданин, наоборот, ожидает ухудшения ситуации, говорится в исследовании банка "ФК Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости18:22
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Исследование: более половины россиян считают, что 2021 год будет лучше
Национальная служба новостей20:26