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Известия

Более половины россиян ожидают лучшего от 2021 года

Более половины россиян надеются, что 2021-й для них окажется лучше, чем 2020-й. Об этом 23 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования банка «Открытие».В источнике
Псковская Лента Новостей
АМИТЕЛ
Национальная служба новостей
Lenta.ru
Общественная служба новостей
Радио Комсомольская правда
ПРАЙМ
Московский Комсомолец
Tomsk.Ru
ИА Красная Весна
НИА-Кузбасс
РИА Новости
С чего всё началось
РИА Новости

Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучше

Более половины россиян надеются, что следующий год для них окажется лучше текущего, а каждый десятый гражданин, наоборот, ожидает ухудшения ситуации, говорится в исследовании банка "ФК Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости18:22
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Общественная служба новостей

Стали известны ожидания россиян от 2021 года

Общественная служба новостей19:13
Национальная служба новостей

Исследование: более половины россиян считают, что 2021 год будет лучше

Национальная служба новостей20:26
Известия

Более половины россиян ожидают лучшего от 2021 года

Известия19:53
Телеканал 360°

Россияне поделились ожиданиями от 2021 года

Телеканал 360°23:16
Московский Комсомолец

Более половины граждан России ожидают, что 2021 год будет лучше

Московский Комсомолец18:58
Lenta.ru

Россияне поделились ожиданиями от 2021 года

Lenta.ru18:57
РИА Новости

Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучше

РИА Новости18:22

График работы медучреждений региона во время новогодних праздников сообщил Минздрав

Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило читателям сайта Бердск-Онлайн график работы медорганизаций государственной системы здравоохранения в период новогодних каникул.
Бердск онлайн21:40

Шойгу проинформировал Путина о совместном патрулировании ВКС РФ и ВВС Китая

Согласно тексту сообщения, поставленные задачи были успешно выполнены в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и ВВС Китая над Японским и Восточно-Китайским морями.
ФАНвчера в 09:59

В Бурятии вводят региональную социальную доплату к пенсии с 2021 года

Размер регионального прожиточного минимума в 2021 году будет повышен, в связи с этим в Бурятии вводят дополнительные выплаты для пенсионеров, чья социальная выплата находится за отметкой прожиточного минимума.
SM News Улан-Удэвчера в 02:07