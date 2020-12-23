Более половины россиян надеются, что 2021-й для них окажется лучше, чем 2020-й. Об этом 23 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования банка «Открытие».

С чего всё началось Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучше Более половины россиян надеются, что следующий год для них окажется лучше текущего, а каждый десятый гражданин, наоборот, ожидает ухудшения ситуации, говорится в исследовании банка "ФК Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости 18:22