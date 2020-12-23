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Более половины россиян ожидают лучшего от 2021 года

Более половины россиян надеются, что 2021-й для них окажется лучше, чем 2020-й. Об этом 23 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования банка «Открытие».В источнике
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С чего всё началось
РИА Новости

Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучше

Более половины россиян надеются, что следующий год для них окажется лучше текущего, а каждый десятый гражданин, наоборот, ожидает ухудшения ситуации, говорится в исследовании банка "ФК Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости18:22
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ТАСС

Большинство опрошенных россиян считают, что 2021 год будет лучше предыдущего

ТАСС01:23
Телеканал 360°

Россияне поделились ожиданиями от 2021 года

Телеканал 360°23:16
Lenta.ru

Россияне поделились ожиданиями от 2021 года

Lenta.ru18:57
Известия

Более половины россиян ожидают лучшего от 2021 года

Известия19:53
Московский Комсомолец

Более половины граждан России ожидают, что 2021 год будет лучше

Московский Комсомолец18:58
Национальная служба новостей

Исследование: более половины россиян считают, что 2021 год будет лучше

Национальная служба новостей20:26
РИА Новости

Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучше

РИА Новости18:22

Куман: вижу, что Месси счастлив в «Барселоне». Он очень важен для клуба

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на то, что форвард сине-гранатовых Лионель Месси обновил рекорд легендарного бразильского форварда Пеле по количеству голов за один клуб.
Куман: вижу, что Месси счастлив в «Барселоне». Он очень важен для клуба
Чемпионат01:34

Разбалансировка. Куда будет двигаться рынок жилья, чтобы восстановить равновесие спроса и предложения

Еще одной важной мерой поддержки — на федеральном уровне — стало решение, что средства компенсационных фондов строительных СРО можно направлять на помощь строительным компаниям.
Фонтанка.Ру02:13

Авен объяснил попытки наладить контакты с администрацией Трампа

Председатель совета директоров Альфа-банка, акционер «Альфа-Групп» Петр Авен объяснил в интервью РБК, в связи с чем ему пришлось дать показания для доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера и какие последствия это имело.
РБК00:30

Оливер Стоун обвинил американцев в недооценке роли СССР во Второй мировой

Известный режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар" Оливер Стоун в интервью газете "Известия" обвинил американцев в том, что они пренебрегают вкладом Советского Союза в победу во Второй мировой войне.
РИА Новости01:02