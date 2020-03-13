Политика

Газета.RuГазета.RuБолее половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса компании "Инсомар".
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с чего всё началось

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
РБКвчера в 17:00

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Политолог объяснил, чем привлекла россиян идея сохранения Путина президентом после 2024 года

URA.Ru08:12

Эксперт: поддержка Путина связана с поддержкой Победы

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Большинство россиян готово голосовать за пятый срок Путина

News.ruвчера в 19:19

Социологи рассказали о шансах Владимира Путина избраться в 2024 году

Телеканал 360°вчера в 20:45

Более половины россиян допустили, что проголосуют за Путина в 2024 году

Коммерсантъвчера в 20:36

Больше половины россиян допустили, что проголосуют за Путина в 2024 году

Дождь04:17

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика

Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
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Космос

НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway

НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
РИА Новости 14 марта в 04:50
Общество

В Тульской области введен режим повышенной готовности

С 17 марта школы и вузы Тульской области переходят на дистанционное обучение.
Тульская пресса 09:36
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КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
RT на русском 09:38
Общество

Голикова сообщила о 93 заболевших коронавирусом в России

Голикова отметила, что сегодня в России каждый день производится порядка 100 тыс. тест-систем по выявлению коронавируса.
Известия 09:06
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

По состоянию на 16.32 мск цена майских фьючерсов на Brent падает на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI - на 10,4%, до 28,7 доллара за баррель.
РИА Новости 09:42
Здоровье

В Петербурге на коронавирус проверяют 238 человек

В Клинической инфекционной больнице имени Боткина находятся 238 пациентов, которых проверяют на заражение коронавирусом.
АБН 09:09
Происшествия

В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом

Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Российская газета 07:56
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Происшествия

В Чите военный вертолёт произвёл случайный выстрел

В Чите на аэродроме Черёмушки произошёл непроизвольный выстрел из авиапушки военного вертолёта Ми-8, пострадавших нет, заявили в пресс-службе Восточного военного округа.
RT на русском вчера в 10:23
Политика

Путин и президент Финляндии обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в телефонном разговоре.
RT на русском 09:35
Политика

Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным после выступления в Госдуме, в котором предложила поправку в Конституцию РФ.
ФАН 06:29
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Общество

Египет объявил о прекращении авиасообщения

Власти Египта приняли решение о прекращении авиасообщения с 19 по 31 марта, сообщил глава правительства Мустафа Мадбули.
Взгляд.ру 09:22
Интернет

В Windows 10 появилась полноэкранная реклама. Ее пока можно отключить

По информации ресурса Windows Latest, система получает новую «функцию» вместе с одними из последних обновлений плановых обновлений, выпущенных в феврале и марте 2020 г. Как известно, в Windows 10 нельзя отключить автоматическое обновление через настройки – только при помощи сторонних программ.
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Гаджеты

AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Advanced Micro Devices официально вывела на рынок 7-нанометровые процессоры Ryzen 4000 для ноутбуков на базе микроархитектуры Zen 2. Эти чипы относятся к семейству Renoir, располагают 6 или 8 ядрами с многопоточностью, а также графикой Radeon Vega второго поколения.
Игромания.ру 09:19
Футбол

Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года

Тренер юношеского клуба "Атлетико Портада Альта" Франсиско Гарсия умер в возрасте 21 года из-за коронавируса, сообщает Marca.
Газета.Ru 09:20
Общество

В США начали тестировать вакцину от коронавируса на людях

16 марта американские врачи планируют провести первое испытание вакцины от коронавируса на людях.
Pravda.Ru 04:38
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы рейсов

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, анонимные письма пришли на электронный ящик столичного Шереметьево.
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Экономика

Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития

Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.
РБК 07:59
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Симоньян сообщила о новой беременности

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Газета.Ru 03:43
Происшествия

У вернувшейся из Германии кировчанки подтвердили коронавирус

У жительницы Кирова, которая ранее вернулась из Германии с признаками острой респираторной вирусной инфекции, подтвердили коронавирус.
Российская газета 09:21
Экономика

Белоусов рассказал о двойном ударе по российской экономике

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Политика

Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса

15 марта Telegram-канал «Свои да наши» сообщил, что президент Владимир Путин подписал указ о введении в России режима ЧС с открытой датой.
РБК 07:24
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
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Учёные рассказали, как дети переносят коронавирус

Китайские учёные рассказали, как дети переносят коронавирус нового типа COVID-19.
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Светлана Лобода сделала фото в купальнике в джунглях

Paparazzi.ru 07:03
Здоровье

В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Петербургский дневник вчера в 08:56
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Общество

Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции

Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.
РБК 08:49
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