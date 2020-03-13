Политика
Газета.RuБолее половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса компании "Инсомар".
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Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.РБКвчера в 17:00
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Политика
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Общество
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Политика
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Президент России Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинистё обменялись информацией о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в телефонном разговоре.
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Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после выступления в Госдуме
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Происшествия
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Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
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Власти Египта приняли решение о прекращении авиасообщения с 19 по 31 марта, сообщил глава правительства Мустафа Мадбули.
Интернет
В Windows 10 появилась полноэкранная реклама. Ее пока можно отключить
По информации ресурса Windows Latest, система получает новую «функцию» вместе с одними из последних обновлений плановых обновлений, выпущенных в феврале и марте 2020 г. Как известно, в Windows 10 нельзя отключить автоматическое обновление через настройки – только при помощи сторонних программ.
Гаджеты
AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000
Advanced Micro Devices официально вывела на рынок 7-нанометровые процессоры Ryzen 4000 для ноутбуков на базе микроархитектуры Zen 2. Эти чипы относятся к семейству Renoir, располагают 6 или 8 ядрами с многопоточностью, а также графикой Radeon Vega второго поколения.
Футбол
Испанский тренер умер от коронавируса в возрасте 21 года
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Общество
В США начали тестировать вакцину от коронавируса на людях
16 марта американские врачи планируют провести первое испытание вакцины от коронавируса на людях.
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Неизвестные сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы рейсов
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, анонимные письма пришли на электронный ящик столичного Шереметьево.
Экономика
Мишустин поручил Белоусову проверить работу институтов развития
Глава правительства России Михаил Мишустин дал своему первому заместителю Андрею Белоусову поручение проанализировать результаты работы институтов развития за 2019 год.
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
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Экономика
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Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская экономика испытывает двойной удар из-за снижения цен на нефть и в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Кремль не увидел повода для введения в России режима ЧС из-за вируса
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Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Здоровье
Учёные рассказали, как дети переносят коронавирус
Китайские учёные рассказали, как дети переносят коронавирус нового типа COVID-19.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сделала фото в купальнике в джунглях
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Общество
Герман Греф перешел на удаленную работу в режиме самоизоляции
Глава Сбербанка Герман Греф работает удаленно после командировки в Европу, сообщила РБК пресс-служба Сбербанка.