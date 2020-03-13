Политика

Газета.RuГазета.RuБолее половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса компании "Инсомар".
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с чего всё началось

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Россияне допустили голосование за Путина на следующих выборах президента

Lenta.ru03:31

Опрос: избиратели в России хотят проголосовать за Путина в 2024 году

URA.Ruвчера в 18:37

Социологи рассказали о шансах Владимира Путина избраться в 2024 году

Телеканал 360°вчера в 20:45

Более половины россиян допустили, что проголосуют за Путина в 2024 году

Коммерсантъвчера в 20:36

Большинство россиян готово голосовать за пятый срок Путина

News.ruвчера в 19:19

Более половины россиян допустили, что проголосуют за Путина в 2024 году

Дождь01:32

Большинство россиян допустили голосование за Путина в 2024 году

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Общество

СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции

Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 01:42
Общество

Из-за коронавируса россияне скупают крупы и консервы

Как сообщает корреспондент МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, на фоне распространения новой опасной инфекции и ослабления курса рубля отмечают увеличение спроса у покупателей и на средства гигиены.
МТВ онлайн вчера в 23:17
Экономика

Промпроизводство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

Промышленное производство Китая в январе-феврале обрушилось на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вопреки ожидаемому аналитиками среднему росту на 1,5%, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 23:46
Общество

В Екатеринбурге 17 марта закрываются школы и детсады

С 17 марта екатеринбургские школы и детсады закроют для посещения.
Европейско-Азиатские новости 03:16
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
ТАСС 03:27
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Известия вчера в 07:21
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Общество

Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

Внезапная смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина связана с болезнями, протекавшими скрытно.
Вести.Ru 03:25
Футбол

Черданцев прокомментировал ситуацию с коронавирусом

"Итальянцы сами всех заразили, а теперь просят перенести чемпионат Европы, потому что не успевают доиграть Серию А. Я удивлен", - написал Черданцев в Twitter Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане.
Газета.Ru 02:10
Общество

В Петербурге задержаны митингующие против поправок в Конституцию

У Медного всадника были организованы одиночные пикеты. В Петербурге прошли акции против поправок в Конституцию.
Neva.Today 00:04
Экономика

План поддержки отечественной экономики подготовили в правительстве

Среди мероприятий, направленных на снижение негативных последствий от распространения коронавируса, называются налоговые каникулы для бизнес-сообщества, оплачиваемые больничные листы находящимся на карантине гражданам, создание спецфонда объемом в 300 млрд. рублей.
Южный Федеральный 03:37
Политика

Мишустин возглавил Координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о решении создать и лично возглавить Координационный совет по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.
Rambler News Service 14 марта в 11:18
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Музыка

Шансы Little Big на Евровидении оценили в Германии

News.ru вчера в 20:55
Происшествия

У ирландца подтвердился коронавирус в Мурманске

В городе Мурманске с положительным результатом теста на коронавирус госпитализирован уроженец Ирландии.
Московский Комсомолец Мурманск 03:42
Финансы

Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 16 марта, рубль уменьшился к доллару и евро.
Газета.Ru 03:18
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса

Новый коронавирус распространился более чем на 120 стран. В мире заразились более 153 тыс. человек, при этом погибли свыше 5,7 тыс. человек.
Инфорос 01:39
Политика

Путин заявил, что России плевать на санкции

Президент России Владимир Путин заявил, что стране "плевать" на санкции, так как она заработала на них столько же, сколько и потеряла.
Газета.Ru 02:46
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Высокая смертность от коронавируса в Италии обусловлена большим числом пожилых людей и низкой информированностью о симптомах заболевания.
РИА Новости вчера в 06:03
Шоу-бизнес

Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Ведомости вчера в 21:15
Космос

НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway

НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.
РИА Новости 14 марта в 04:50
Происшествия

Кого убивали в «Медном озере», того и топили в Сосновке. Заодно помяли подполковника полиции

47news узнал, что несколько недель назад подполковник "убойного" отдела главка подведен к бизнесмену Сергею Колодяжному.
47 новостей 02:43
Общество

На матче с «Рубином» тульские болельщики вывесили баннер с Терешковой

Во время игры тульские болельщики вывесили баннер с надписью "Валя, ты просто комсос!", посвященный Валентине Терешковой.
Тульская пресса вчера в 03:01
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Общество

Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире

В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Говорит Москва вчера в 03:25
Шоу-бизнес

Год без Юли: как живут семья и друзья Началовой после смерти певицы

16 марта 2019-го не стало Юлии Началовой: она скончалась из-за заражения крови, оставив 12-летнюю дочь Веру и пожилых родителей.
Woman.ru вчера в 15:38
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

ТАСС вчера в 21:07
Общество

Операторов техосмотра ждет двойной контроль

Выявлять недобросовестную работу операторов техосмотра РСА, согласно положениям нового проекта постановления, сможет исходя из жалоб или сведений от контролирующих органов.
Российская газета вчера в 15:37
Политика

В Израиле Нетаньяху отстранили от власти

Правда, специфика израильской политической системы говорит о том, что списывать Нетаньяху со счетов еще рано.
Infox.ru вчера в 15:32
Общество

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 03:43
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