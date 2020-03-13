Новый срок Владимира Путина Если Конституционный суд даст возможность Владимиру Путину принимать участие в выборах президента в 2024 году и глава государства примет решение выдвигаться, то готовность проголосовать за него допускают 57% россиян.

с чего всё началось

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные опроса компании "Инсомар".

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

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